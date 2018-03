FP-Gudenus: Justiz offenbar endlich bereit, SPÖ-AVZ-Madoff-Skandal aufzuarbeiten

Fünf Jahre lang gedeckt, soll jetzt doch gegen den roten Ex-Top-Banker Randa ermittelt werden

Wien (OTS/fpd) - In den USA stand er im Zusammenhang mit dem weltgrößten Finanzskandal, dem 65 Milliarden Dollar-Betrugsfall Madoff, von Beginn an ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Die österreichische, laut Kurier vom 4. 9. 2011, Seite 14, Titel "Roter Anstrich für Justitia", gezielt rot eingefärbte Staatsanwaltschaft wollte ihm aber keine Probleme machen, verschleppte sogar Rechtshilfeansuchen aus anderen Staaten. Es liegen längst Unterlagen vor, die belegen, dass sowohl Bank-Austria-Manager Gerhard Randa und einige seiner Kollegen, als auch führende Repräsentanten der umstrittenen Häupl-Stiftung AVZ genauestens darüber informiert waren, dass es sich bei den von ihnen gemeinsam vertriebenen Fonds von Bernard L. Madoff um ein betrügerisches Schneeballsystem gehandelt hat. Auf die hohen Provisionen wollte man aber offenbar nicht verzichten und machte ungeniert weiter. Hunderttausende Menschen verloren durch die Investition speziell von Pensionsfonds in die wertlosen Papiere ihr gesamtes Erspartes. "Allein von Österreich aus ist ein Schaden von mindestens 20 Milliarden Dollar entstanden", weiß Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "dass die Justiz erst jetzt, fünf Jahre nach den ersten Erkenntnissen, aktiv wird, wirft kein gutes Bild auf den Rechtsstaat Österreich. Ich hoffe, dass sie jetzt aber endlich ernstlich bemüht ist, Randa und seinen Komplizen in der Bank Austria und in der Häupl-Stiftung AVZ die Untreue und den Betrug nachzuweisen. Es wäre eine Bankrotterklärung, wenn die Ermittlungen wie in den Verfahren gegen SPÖ-Faymann, ÖVP-Berlakovich & Co. einfach wieder sang- und klanglos eingestellt würden." (Schluss)

