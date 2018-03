FPÖ-Leyroutz: An Sanierung des Flughafens führt kein Weg vorbei!

Freiheitliche fordern die Schaffung von Busverbindungen zum Klagenfurter Flughafen

Klagenfurt (OTS) - Ein "uneingeschränktes Bekenntnis" zum Klagenfurter Flughafen erwartet sich der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, von der neuen Regierungskoalition SPÖ, ÖVP und Grünen. Es sei für den Wirtschaftsstandort Kärnten fatal über eine Schließung auch nur zu diskutieren. Landeshauptmann Kaiser habe durch seine Schließungsvariante bereits viel Porzellan zerschlagen. Damit müsse jetzt endlich Schluss sein, fordert Leyroutz mehr Weitsicht ein. "Es gilt Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und nicht darum, Arbeitsplätze zu vernichten. Zahlreiche Unternehmen sind vom Flughafen abhängig und wären gezwungen Mitarbeiter zu kündigen", erinnert Leyroutz. Das Land habe als Betreiber die Verpflichtung für eine entsprechende Infrastruktur zu sorgen, um die Auslastung zu steigern und Kärnten als Tourismus- und Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen.

Die Freiheitlichen kritisieren auch Pläne von LR Rolf Holub, eine ständige Busverbindung nach Laibach einzurichten und diese finanziell zu unterstützen. "Wir verlangen vielmehr die Schaffung von Busverbindungen in ganz Kärnten zum Klagenfurter Flughafen, um den Passagieren das Benutzen unseres Flughafens zu erleichtern und somit das Fluggeschäft anzukurbeln. Mit unserem Steuergeld die Konkurrenz zu unterstützen sollte unserer Regierung eigentlich nicht am Herzen liegen", erwartet sich Leyroutz hier ein gewaltiges Umdenken. Das gelte auch für Villachs Bürgermeister Manzenreiter, der einen Flugterminal errichtet ließ. Busse bringen Gäste nicht nur nach Klagenfurt, sondern auch nach Laibach und Venedig.

"Mit all diesen Vorhaben arbeitet man einer größeren Auslastung unseres Flughafens in Klagenfurt entgegen. Landeshauptmann Kaiser wäre gut beraten in dieser Causa endlich konstruktiv tätig zu werden", schließt Leyroutz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272