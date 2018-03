"profil"-Umfrage: Mehrheit will Fekter nicht mehr als Ministerin

Hälfte der Österreicher gegen Umbau des Parlaments

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, finden 42% der Österreicher, Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) solle sich ganz aus der Politik zurückziehen. Weitere 17% sind dafür, dass Fekter in Zukunft nur noch einfache Abgeordnete ist. Nur knapp jeder fünfte Befragte (19%) will laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage, dass Fekter Ministerin bleibt. 3% der Österreicher würden die Oberösterreicherin gerne als Wirtschaftskammerpräsidentin sehen.

Die Hälfte der Österreicher (50%) will lieber sparen als das baufällige Parlament umzubauen. Nur 43% der Befragten sind dafür, das Hohe Haus trotz des Budgetlochs zu renovieren. 7% wollten sich dazu nicht äußern.

