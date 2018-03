"profil": "Brenner hat sich erkundigt, wie man bei Fehlspekulationen nicht zur Verantwortung gezogen werden kann"

Exklusiv-Vorabdruck des Buches von Monika Rathgeber, Schlüsselfigur im Salzburger Finanzskandal

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin "profil" veröffentlicht in seiner Montag erscheinenden Ausgabe - vorab und exklusiv - Passagen aus Monika Rathgebers autobiografischem Buch "Am System zerbrochen". Die ehemalige Leiterin des Salzburger Budgetreferats schildert darin ihre sehr persönliche Sicht des Salzburger Finanzskandals. Von den Anfängen bis zur Eskalation. Sie beschreibt ein Umfeld aus Duckmäusern und Alphatieren. Ihre Vorgesetzten - Eduard Paulus, ehemaliger Leiter der Finanzabteilung und David Brenner, Ex-Finanzlandesrat - kommen schlecht weg. Ihnen sei es nur um Machterhalt gegangen:

"Ganz offensichtlich machte ihn (Paulus, Anm.) an der Affäre in Linz (Swap-Skandal, Anm.) nervös, dass die Politiker dort - und wahrscheinlich nicht nur dort - nach einer Möglichkeit suchten, sich im Bedarfsfall aus der Verantwortung zu stehlen und die Verantwortung ausschließlich anderen, nämlich der Verwaltung und dem Geschäftspartner aufzuhalsen. Er hatte während seines Aufenthaltes in Linz auch erfahren, dass sich unser Ressortchef (Brenner, Anm.) bereits danach erkundigt hatte, wie man als Politiker agieren muss, um für Fehlspekulationen weder in rechtlicher noch in politischer Hinsicht zur Verantwortung gezogen werden zu können."

Rathgeber betont, dass Verluste aus den riskanten Finanzgeschäften, nicht ihr, sondern der überhasteten Auflösung der Geschäfte (beauftragt von Brenner, empfohlen von externen Beratern) geschuldet seien.

"LH-Stv. Brenner stellte klar, dass die Umsetzung der Empfehlungen des Finanzbeirates für ihn absolut unabdingbar sei, völlig unabhängig davon, was diese Empfehlungen für das Land in finanzieller Sicht bedeuteten. Dies war für ihn aus politischer Sicht essentiell."

"Am System zerbrochen" erscheint im Dezember in der Edition Innsalz.

