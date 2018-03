DeltaMaster-Anwender gewinnen beim BARC Best Practice Award BI Platz 1 für OptiMedis und Platzierung für BJB

Nürnberg (ots) - Gleich zwei DeltaMaster-Anwender bewarben sich um den "Best Practice Award" für Business-Intelligence-Lösungen im Mittelstand: OptiMedis, ein Dienstleister für regionale Netzwerke im Gesundheitswesen, und BJB, ein industrieller Fertiger in der Elektroindustrie. Gewonnen haben beide - OptiMedis schaffte den Sieg, BJB stand im Finale der Best-Practice-Lösungen.

Zum siebten Mal hatte das Würzburger Forschungs- und Beratungsinstitut BARC zur Teilnahme am "Best Practice Award Business Intelligence und Datenmanagement" aufgerufen. Gut 20 Unternehmen nahmen die Herausforderung an und bewarben sich in den Kategorien "Mittelstand" und "Konzern". Auf dem gut besuchten "BARC BI Congress" in Köln am 19. und 20. November 2013 stellten die verbliebenen sieben Finalisten ihre Projekte abschließend vor und standen der Jury und dem Fachpublikum Rede und Antwort. Mehr als 200 Teilnehmer - allesamt in ihren Unternehmen mit BI befasst - waren dabei und konnten über die Bewerbungen abstimmen. Unter Berücksichtigung dieses Publikumsvotums kürte die Jury dann den Sieger in der Kategorie "Mittelstand": OptiMedis.

Für OptiMedis ist BI mit DeltaMaster weit mehr als die Unterstützung der Unternehmensführung: Es ist der Geschäftszweck. Das Unternehmen betreibt regionale Netzwerke im Gesundheitswesen. Dazu führt es Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammen, unter anderem von Krankenkassen, Krankenhäusern und Ärzten. Das Ziel ist, die Gesundheit der Menschen in der Region zu verbessern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken - nur dann verdient auch OptiMedis als Dienstleister, wie Dr. Alexander Pimperl, der für OptiMedis angetreten war, betonte. In der Siegerehrung hob der Vorsitzende, Dr. Carsten Bange, hervor, dass es hier gelungen sei, den Nutzen zu beziffern - eine "Best Practice" für das BI, denn längst nicht in jedem BI-Projekt lässt sich der Nutzen so deutlich quantifizieren wie hier: Die Sterblichkeitsrate in der Region sank (1,3 % weniger Verstorbene) und die Kosten konnten nachvollziehbar gesenkt werden.

Der Einzug ins Finale gelang auch einem weiteren DeltaMaster-Anwender: BJB, ein traditionsreiches, inhabergeführtes Familienunternehmen, das als Weltmarktführer für Lampenfassungen in über 70 Ländern aktiv ist. Die Bewerber Dietmar Birkhölzer, Klaus Blaszczyk und Edgar Chantré stellten dar, wie sie durch ihre BI-Anwendungen das Unternehmertum von einst wieder aufleben lassen:

Früher konnte der Unternehmer noch selbst und überall im Betrieb nach dem Rechten sehen. Das ist heute durch die Internationalisierung und die Komplexität der Prozesse deutlich schwieriger - aber mit BI kommt man diesem Vorbild wieder näher. Eine grundsolide, konsequente BI-Lösung sei hier entstanden, lobte Dr. Bange, die mit einem datendichten, innovativen Informationsdesign glänzt.

Die Jury des Wettbewerbs war mit Vertretern aus Unternehmen, der Wissenschaft und den Medien hochkarätig besetzt: Dr. Carsten Bange (BARC) als Vorsitzender, Axel Bange (Business Intelligence Network), Martin Bayer (Computerwoche) Dr. Wolfgang Behme (Continental AG), Prof. Dr. Peter Chamoni (Universität Duisburg, TDWI), Dr. Barbara Dinter (Universität St. Gallen), Prof. Dr. Hans-Georg Kemper (Universität Stuttgart), Uwe Lange (Hannover RE), Dr. Carsten Sapia (BMW AG), Prof. Dr. Andreas Seufert (Institut für BI und Leiter der Fachgruppe BI des ICV), Thorsten Sommer (Volkswagen), Dieter Steinmann (Fraport) und Andreas Stilger (DekaBank).

