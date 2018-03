Terminaviso über das geplante Wochenprogramm (KW 48) von Bundesminister Dr. Karlheinz Töchterle

Wien (OTS) - Mittwoch, 27. November 2013

16:00 Uhr:

Minister Töchterle bei der Veranstaltung "40 Jahre UNESCO-Forschungsprogramm Man and the Biosphere (MAB) in Österreich" sowie Verleihung des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Univ.-Prof. Dr. Georg Grabherr Österreichische Akademie der Wissenschaften, Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Donnerstag, 28. November 2013

11:00 Uhr:

Minister Töchterle bei der Eröffnung des neuen Universitätsgebäudes der "Paracelsus Medizinische Privatuniversität"

Strubergasse 22, 5020 Salzburg

Freitag, 29. November 2013

08:30 Uhr:

Minister Töchterle beim Tag der Geowissenschaften unter dem Titel "Dürfen die das? - Eine Begegnung zwischen Kunst und Geowissenschaften"

Aula der Universität Innsbruck, Christoph Probst-Platz, 6020 Innsbruck

14:00 Uhr:

Minister Töchterle bei der Präsentation "Alpenprofile" im Rahmen des Tages der Geowissenschaften

Fakultatät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften, Bruno-Sander-Haus, Innrain 52f, 6020 Innsbruck

Sonntag, 1. Dezember 2013

19:30 Uhr:

Minister Töchterle beim Konzert des Universitätsorchesters der Universität Innsbruck

Congress Innsbruck, Rennweg 3, 6020 Innsbruck

