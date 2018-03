SPÖ-Termine von 25. November bis 1. Dezember 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 25. November 2013:

Bundesministerin Claudia Schmied nimmt am EU-Rat für Jugend, Bildung, Kultur und Sport in Brüssel teil (bis 26.11.).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer spricht Begrüßungsworte bei der WHO-Konferenz "Gewalt gegen Frauen" (Rathaus, Festsaal).

14.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann nimmt an der Eröffnung des 2. Gewerkschaftstages der PRO-GE teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

18.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch nimmt an der Veranstaltung "25 Jahre konsequent für Frauen von Frauen mit Frauen" des Vereins Kassandra im Rahmen der "16 Tage gegen Gewalt" an Frauen teil (Stadtgalerie Mödling, Kaiserin Elisabethstraße 1, 2340 Mödling).

18.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine kurze Eröffnungsrede beim Energy Talk von Siemens (MAK, Stubenring 5, Eingang Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien).

DIENSTAG, 26. November 2013:

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist bei der Eröffnung des 2. Kongresstages PRO-GE Gewerkschaftstagung "Innovativ-Stark-Sozial für eine gerechte Arbeitswelt" (Austria Center Vienna, Bruno Kreisky Platz 1, 1020 Wien).

11.00 Uhr Pressegespräch der Gesellschaft zur Förderung der Forschung (GFF) zum Thema "Forschungsmemorandum der GFF" mit GFF-Präsident Karl Blecha (Café Landtmann, Biedermeierzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien).

13.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht beim Symposium "Is Europe distancing itself from its core Fundamental EU values? Are current EU legal tools and mechanisms enough to act and react to anti-Semitism and hate crime?", eine gemeinsame Veranstaltung von European Jewish Congress, Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism und B'nai B'rith International (Europäisches Parlament, Library Meeting Room ASP 5 D, Altiero Spinelli Building, 60, rue Wiertz, B-1047 Brüssel).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "PERIPHERY AT RISK" findet eine Diskussion zum Thema "The Middle East: What is/was the garden of Eden?" statt. Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung unter Tel. +43 1 3188260-20 oder e-mail:

Einladung.kreiskyforum@kreisky.org (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr Die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik lädt ein zur Lesung mit anschließendem Künstlergespräch "Der schweigende Sprachraum - Gedichte über Kunst und Künstler" von und mit Heinz Rudolf Unger. Anmeldung bitte unter e-mail kulturpolitik @ spoe.at (Republikanischer Club, Rockhgasse 1, 1010 Wien).

MITTWOCH, 27. November 2013:

9.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besichtigt im Rahmen eines Betriebsbesuches den Getränkegroßhandel Rudolf Wagner KG (Weinstraße 31, 4664 Oberweis-Laakirchen).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Festrede anlässlich "5 Jahre Bombardier in Wien-Donaustadt, 190 Jahre Lohner-Werke" (Hermann Gebauer Straße 5, 1220 Wien).

10.00 Uhr Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates mit PVÖ-Präsident Karl Blecha und Seniorenbundobmann Andreas Khol zum Thema "Pensionen" (Pressezentrum des Parlaments, Dr.-Karl-Renner-Ring 1-3, 1010 Wien).

10.30 Uhr Verteidigungsminister Gerald Klug nimmt an der Verabschiedung der AUTCON- und UNIFIL-Kontingente teil (Hackher-Kaserne, 8101 Gratkorn).

10.45 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht im Rahmen der Initiative "Gesundes Schulbuffet" das Gymnasium Gmunden (Keramikstraße 28, 4810 Gmunden).

13.45 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Enquete "Praktikum" (Dachsaal der Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek lädt im Rahmen der "16 Tage gegen Gewalt" zur Diskussionsveranstaltung "Sexualisierte Grenzüberschreitungen - ein Thema für den Sport". Es diskutieren Christa Prets (Vorsitzende Verein 100 Prozent Sport), Mag.a Maria Rösslhumer (Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser), DSA Bettina Weidinger (Pädagogische Leiterin des Österreichischen Instituts für Sexualpädagogik); Moderation:

Elisabeth Auer (Palais Dietrichstein , Minoritenplatz 3, 1014 Wien)

19.00 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha nimmt im Rahmen des 55. Gesundheitspolitischen Forums an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Fiktion und Realität in der Altenpflege - Was die Alten wirklich brauchen und was der Staat dazu beitragen muss" teil (Schwarzenbergplatz 7, Dachgeschoss, 1030 Wien).

19.00 Uhr Die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik lädt ein zur Podiumsdiskussion "Kunst macht viel Arbeit (Karl Valentin) - Aber für wen?". Anmeldung unbedingt erforderlich unter Tel. 01-71155-3401. (Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Großer Hörsaal des Instituts für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft, Bauteil E, 1. OG, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien).

DONNERSTAG, 28. November 2013:

Bundeskanzler Werner Faymann nimmt am Eastern Partnership Summit in Vilnius teil.

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet die Wilhelminenbergtagung (Renaissance Hotel, Ungargasse 60, 1030 Wien).

9.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Eröffnung der Veranstaltung "Pflegekongress13" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

10.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer übergibt den diesjährigen Weihnachtsbaum vor dem Parlament an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdirektion (Parlament).

17.30 Uhr Aktion der SPÖ-Frauen "Ich bin sicher!"

im Rahmen der "16 Tage gegen Gewalt" mit u.a. Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz und SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende GRin Gaby Steiner (Bahnhof Mödling, Bahnhofplatz 10, 2340 Mödling).

FREITAG, 29. November 2013:

Bundeskanzler Werner Faymann nimmt am Eastern Partnership Summit in Vilnius teil.

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Grußworte anlässlich der Amtsübergabe von Franz Küberl (Brunnenpassage, Yppenplatz/Brunnengasse 71, 1160 Wien).

20.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Veranstaltung "60 Jahre. Ein Fest." des Berufsverbands der Österreichischen PsychologInnen teil (Dietrichgasse 25, 1030 Wien).

SAMSTAG, 30. November 2013:

10.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist bei der Gala Hochwasserfreiwillige "Österreich sagt Danke" (Marx Halle, Karl Farkas Gasse 1,1030 Wien).

19.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht die "Krone"-Sport Gala (Design Center Linz, 4020 Linz).

SONNTAG, 1. Dezember 2013:

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Feier "50 Jahre Österreich-Israelitische Gesellschaft" (Österreichische Nationalbank, Kassensaal, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien).

