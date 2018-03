Haustiermesse Wien - 30.11 und 1.12.2013

Mit RTL Supertalent Semifinalist Lukas Pratschker und 1. Wr. Wirbellosentagen

Wien (OTS) - Am 30. November und 1. Dezember 2013 von 10-18h findet zum siebenten Mal die Haustiermesse Wien in der Halle A der Messe Wien statt.

Österreichs grösste Veranstaltung für alle Tierfreunde bietet nicht nur das umfangreichste Shoppingerlebnis mit über 160 Ständen für alle Tierhalter auf über 14.000m2, sondern auch zahlreiche Shows, Präsentationen und Turniere für Mensch und Tier.

Bei der heurigen Ausgabe der Messe gibt es noch mehr Tiere zu sehen als je zuvor, und das in tiergerechten Unterkünften mit jeder Menge Beratung von ausgewählten Züchtern und Vereinen.

Als eines der Highlights ist Lukas Pratschker - der Semifinalist vom RTL Supertalent (Auftritt in der Live Sendung am 7. Dezember) mit seiner neuen Trickdog Show Show zu sehen.

Bei den ersten Wiener Wirbellosentagen wird mit einer Ausstellung gezeigt, dass die wohl unbeliebtesten Tiergruppe - die Insekten und anderen Wirbellosen (Spinnen, Schaben, Schnecken..) überaus faszinierende Tiere sind, die es als Haustiere zu halten lohnt und die mit eine Lösung der Welternährungsprobleme darstellen. Dazu gibt es auch eine Verkostung von Leckeren Insektengerichten zubereitet vom Ingo Fritzsche -Chefredakteurs der Zeitschrift BUGS und Autor eines Insektenkochbuchs.

