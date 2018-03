Indiegogo erreicht 30.000 USD-Ziel für Drahtlos-Ladegerät IQI für iPhone mit 10 Tage früher als geplant und mit bemerkenswertem Erfolg

London (ots/PRNewswire) - Die Crowdfunding-Kampagne von Indiegogo für das Drahtlos-Ladegerät IQI für das iPhone erreicht ihr Ziel dank zahlreicher Reaktionen seitens der Investoren.

Fonesalesman meldet eine hervorragende Resonanz auf die Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne für das iQi-Drahtlos-Ladegerät für das iPhone. Das Ziel, 30.000 USD, sei schon 10 Tage vor dem Zieldatum erreicht worden. Bisher haben über 520 Investoren die Kampagne unterstützt und bringen so das optimierte Ladegerät rechtzeitig zu Weihnachten auf den Markt. Für iPhone-Nutzer wird damit klar eine Marktlücke gefüllt. Das iQi Mobile wird einfach bequem über den Blitz-Stecker verbunden und verschwindet nahtlos in der Rückseite jeder weichen Schutzhülle. Das drahtlose Ladegerät hat die Grösse einer Kreditkarte und ist Qi-kompatibel, und produziert, wenn es, wie das Koolpuck-Ladegerät auf dem Ladepad platziert wird, drahtlos Strom für das iPhone 5, 5C, 5S oder iPod Touch (5G).

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131108/652870 )

"Die Reaktionen haben uns nicht wirklich überrascht, denn jeder iPhone-Nutzer, der sein Telefon drahtlos aufladen möchte, braucht ein iQi Mobile. Es nur 0,5 mm dick und damit revolutionär. Der stromlinienförmige Look des iPhone und das Gefühl in der Hand werden durch unser Produkt nicht beeinträchtigt", erklärte Bavan Palasanthiran, Gründer von Fonesalesman und Designer des iQi Mobile. "Wir wollen den Aufwärtstrend erhalten und unser Angebot an Wireless-Produkten erweitern. Der Markt hat uns gezeigt, dass grosses Interesse an drahtlosen Ladegeräten besteht."

Schon von Anfang war die Kampagne ein Erfolg: Alle Frühbucher-Vergünstigungen waren ausverkauft. Und um sicherzustellen, dass auch weiterhin den Anforderungen entsprochen wird, wurde ein neues Etappenziel in Höhe von 50.000 USD festgelegt, und alle Nutzer des Mengenrabatts erhalten ein kostenloses transparentes Gehäuse für das iPhone 5/5S.

Fonesalesman hat seinen Sitz in London (Vereinigtes Königreich) und ist ein führender Anbieter von innovativen Wireless-Ladesystemen. Das Unternehmen verkauft Koolpuck-Ladegeräte, Koolpad, das dünnste Qi-Wireless-Ladegerät-Pad für das Galaxy S4 von Samsung, und sein neuestes Produkt, das iQi Mobile für das iPhone.

Weitere Informationen zu Fonesalesman finden Sie auf http://www.fonesalesman.com.

Um in das iQi-Crowdfunding-Projekt zu investieren, besuchen Sie bitte

http://www.indiegogo.com/projects/iqi-for-iphone-seemless-wireless-ch

arging-for-iphone/x/1757393

Ein Video zu dem Produkt finden Sie auf YouTube unter http://youtu.be/S_gAnsLDJ-w.

Kontakt: Christine M. Rivera Marketing +1-917-821-8495 iQi@fonesalesman.com

