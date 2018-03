Wirtschaftskammer ehrt Ettehadieh für 40 Jahre Unternehmertum

Wien (OTS) - Unternehmer Dr. Faramarz Ettehadieh, seit 40 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der Linzer Imperial Kapitalbeteiligungsgesellschaft m.b.H. wurde diese Woche von der Wirtschaftskammer Oberösterreich mit dem Ehrendiplom zum 40jährigen Unternehmerjubiläum ausgezeichnet.

Nach seinem Studium an der Kepler Universität in Linz gründete Ettehadieh im Alter von 25 Jahren die Unternehmensgruppe. Imperial realisierte in diesem Zeitraum über 100

Bauprojekte in Österreich, Deutschland, Italien und Ungarn in den Bereichen Gewerbe-, Wohn- und Hotelimmobilien.

Mehr als tausend Menschen - Angestellte, Handwerker, Bauleute und Dienstleister - haben direkt oder indirekt an der Entwicklung und Realisierung der Projekte mitgewirkt und dabei gemeinsame Werte wie Ästhetik, Verlässlichkeit und Fairness gegenüber allen Stakeholdern umgesetzt. "Meinen Mitarbeitern und mir ist es seit jeher ein Anliegen, diese Werte im Berufsalltag zu leben. Sie sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren", so Ettehadieh.

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Baumgartner

Telefon: +43 (0) 732 7660-113

baumgartner @ imperial.co.at