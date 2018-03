AVISO Fototermin: Wiens Bürgermeister erhält den Diakonie-Adventkranz in XXL

Diakonie-Kampagne: Hoffnungsträger für Kinder und Jugendliche in Not

Wien (OTS) - Am 28. November 2013, um 16h wird Bürgermeister Michael Häupl zum ersten Mal den Diakonie-Adventkranz in XXL im Wiener Rathauspark entzünden.

Der Bürgermeister und der Diakoniedirektor werden Statements abgeben zum Thema "Hilfe für Kinder und Jugendliche, die es schwer haben", denn für sie hat die Diakonie vor 170 Jahren den Adventkranz erfunden.

Wir laden die Fotoredaktionen herzlich ein zum Fototermin um 16.15h

Fototermin: Wiens Bürgermeister erhält den Diakonie-Adventkranz in

XXL



Am 28. November 2013, um 16h wird Bürgermeister Michael Häupl zum

ersten Mal den Diakonie-Adventkranz in XXL im Wiener Rathauspark

entzünden.



ACHTUNG: Fototermin um 16.15h mit:

Bürgermeister Michael Häupl

Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich

Wolfgang Klein, stellvertretender Generaldirektor der BAWAG P.S.K.

(Sponsor des Adventkranzes)



Davor, um 16h: Statements zum Thema "Hilfe für Kinder und

Jugendliche, die es schwer haben", denn für sie hat die Diakonie vor

170 Jahren den Adventkranz erfunden.



Datum: 28.11.2013, um 16:00 Uhr



Ort:

Rathauspark Wien in der Mitte der linken Parkhälfte vor dem

Rathaus

1010 Wien



