BUSINESSART 4/2013: Ausgezeichnet: Die nachhaltigen GestalterInnen 2013

Heute erscheint die neue Ausgabe des Magazins für Wirtschaft mit Weitblick.

BUSINESSART Coverstory: Die nachhaltigen GestalterInnen 2013

Zum fünften Mal hat das Magazin die Wahl der nachhaltigen GestalterInnen Österreichs durchgeführt. 46 NachhaltigkeitsexpertInnen nominierten Unternehmen, die wesentliche Schritte Richtung Nachhaltigkeit gesetzt haben und stimmten darüber ab. Platz 1 ging an Alois Wichtl, bellafora, für die Auslistung aller chemisch-synthetischen Pestizide; Platz 2 an Martina Hörmer, Rewe, für das Gockelprojekt und die "Wunderlinge" und Platz 3 an Georg Pölzl, Österr. Post, für die CO2 Kompensation der Postsendungen.

BUSINESSART - Schwerpunkt: Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die neue Welt der Nachhaltigkeitsberichte: Die neue GRI 4 konzentriert sich auf Wesentlichkeit. Doch was ist das?

CO2 - Berechnungstabelle: Kennzahlen für die Umrechnung in kg CO2-Äquivalent.

Kommunikation: Warum Sie Floskeln lieber meiden sollten

Leitfaden: In 6 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht

Case Study: Im Dialog mit den Stakeholdern zur Wesentlichkeitsmatrix

Der erste Nachhaltigkeitsbericht des Lebensart Verlags liegt einem Teil der Auflage bei. Er setzt sich mit den Kernfragen einer nachhaltigen Entwicklung auseinander: Wann ist eine Entwicklung nachhaltig? Wann ist Information nachhaltig? Auf welchen Werten und Grundsätzen basiert die Arbeit des Verlags? Welche Anliegen haben die Stakeholder und wo liegen die Konfliktfelder?

BUSINESSART - CSR-Management

ONR 192500: Erste Erfahrungen mit dem neuen Zertifizierungssystem

Neu entwickelt: Die Nachhaltigkeitsprofilmatrix, um die Werte des eigenen Unternehmens zu steuern und transparent kommunizieren zu können.

BUSINESSART - Gast-Kommentare

Heinz Felsner: Action 2020 - Bericht vom World Business Council for Sustainable Development in Istanbul

Heini Staudinger: Formel Z wie Zukunft

