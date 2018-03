kulturhügel-advent im Art Brut Center Gugging

Ein Advent-Wochenende abseits der Einkaufsstraßen-Hektik rund um museum und galerie gugging

Maria Gugging (OTS) - 30. November und 1. Dezember 2013, jeweils von 14 - 19 Uhr

Zur Einstimmung auf das schönste Fest des Jahres überrascht der etwas andere kulturhügel-advent mit Musikalischem, Kulinarischem und Kreativem für kleine und große BesucherInnen. So kann man mit der Führung gugging zum kennenlernen bei freiem Eintritt Einblicke in die neuen Ausstellungen in Museum und Galerie gewinnen. Junge Gäste werden in Workshops in die Kunst des Rahmens eigener Werke eingeführt oder gestalten ihre unverwechselbare Stofflaterne. Einer der Höhepunkte des heurigen Advents ist der Besuch der Schauspielerin und Autorin Erika Pluhar. Sie wird am Samstag, 30. 11., 16 Uhr, aus eigenen Texten lesen. Musikalisches bringen die Musikschule Klosterneuburg und die Familie Fuchs mit stimmungsvoller traditioneller Stubenmusi dar. Nicht zuletzt bietet das Art Brut Gewinnspiel die Möglichkeit, eine Radierung eines Gugginger Künstlers zu gewinnen.

Programm:

Sa 30.11.

14.00 - 17.00 Uhr Workshop "Der Meister Eder und sein

Pumuckl - Vom Bild zur Ausstellung"

Workshop "Gestalte Deine stimmungsvolle Laterne aus Stoff"

14.00 Uhr Führung: gugging.! zum Kennenlernen / Highlights im Museum und Galerie

15.00 - 17.30 Uhr Adventkranz-Binden

15.30 Uhr Konzert Musikschule Klosterneuburg

**16.00 Uhr Pluhar liest Pluhar - Im Advent

17.00 Uhr Laternengang zum Haus der Künstler

im Anschluss Weisenblasen im Innenhof

So 1.12.

14.00 - 17.00 Uhr Workshop "Der Meister Eder und sein Pumuckl - Vom Bild zur Ausstellung"

Workshop "Gestalte Deine stimmungsvolle Laterne aus Stoff"

14.00 Uhr Führung gugging.! zum Kennenlernen Highlights im Museum und Galerie

15.00 - 17.30 Uhr Adventkranz-Binden

15.30 Uhr Ameli Pauli & Angela Stummer - Märchen aus den 4 Winden 17.00 Uhr Laternengang zum Haus der Künstler

17.30 Uhr Traditionelle Stubenmusi Familie Fuchs

im Anschluss Verlosung Gewinnspiel

kulturhügel-advent im Art Brut Center Gugging



Datum: 30.11. - 1.12.2013



Ort:

Art Brut Center Gugging

Am Campus 2, 3400 Maria Gugging



Url: www.gugging.at



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Höger, kulturhügel gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging, Tel: 0664-841181 220, hoeger @ gugging.org