Aviso: Ströck-Weihnachtsbim fährt wieder für guten Zweck aus

Fototermin mit Vbgm. Renate Brauner, Günter Steinbauer und Irene Ströck

Wien (OTS) - Die Ströck-Weihnachtsbim der Wiener Linien geht auch heuer wieder in der Adventzeit für die gute Sache "auf Tour". Die weihnachtlich dekorierte Oldtimer-Straßenbahn der Wiener Linien ist erstmals am ersten Weihnachts-Einkaufssamstag auf der Ringstraße unterwegs. Wie auch in den vergangenen Jahren kommt der Erlös einer wohltätigen Einrichtung in Wien zugute, die im Rahmen der Präsentation vorgestellt wird.

Am Fototermin nehmen teil:

Renate Brauner, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien

Günter Steinbauer, Geschäftsführer Wiener Linien

Irene Ströck, Geschäftsführerin der Handwerksbäckerei Ströck

Ort: Karlsplatz, Oldtimer-Haltestelle (Beim Otto-Wagner-Pavillion/Resselpark)

Zeit: 25. November, 9 Uhr

Die VertreterInnen der Medien sind dazu sehr herzlich eingeladen!

