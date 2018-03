Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 20. November 2013; Leitartikel von Wolfgang Sablatnig: "Bildung war nur mehr Nebensache"

Innsbruck (OTS) - Utl: Die unendliche Geschichte des Lehrerdienstrechts ist eine von Eigeninteressen und Machtspielen. Jetzt wird wohl der Beschluss folgen, Streik hin oder her. Im Interesse der Schule müssten die Gespräche dann aber gleich weitergehen.

Eine Episode aus dem Finale der Lehrerverhandlungen macht deutlich, wie verfahren die Lage war: Die Regierungsvertreter haben ein öffentlich angekündigtes Angebot gar nicht vorgelegt. Die Lehrer hätten nicht danach gefragt, lautete die Begründung. Umgekehrt haben die Gewerkschafter eine Einigung schon vor dem Gespräch für unrealistisch erklärt und ihre Gewerkschaftskonferenz einberufen, in der sie sich heute für Kampfmaßnahmen rüsten wollen.

Die Dienstrechtsverhandlungen mit ihren unzähligen Runden sind schon lange einem Drehbuch gefolgt, das unweigerlich auf diese Eskalation zusteuerte.

Mit dem einheitlichen Dienstrecht und verbesserter Durchlässigkeit zwischen den Schultypen steht das Dienstrecht für eine Entwicklung in Richtung gemeinsame Schule. Und mit der längeren Anwesenheit der Pädagogen an den Schulen steht es für den Weg hin zu ganztägigen Schulformen. Beides gefällt der ÖVP-dominierten Gewerkschaft nicht. Verbunden mit dem notorisch schlechten Gesprächsklima mit den SPÖ-Ministerinnen Claudia Schmied und Gabriele Heinisch-Hosek ging dann bald gar nichts mehr.

Die Gewerkschaft auf der anderen Seite hat so oft und laut von den Mehrstunden und den unannehmbaren Bedingungen für Junglehrer gesprochen, dass bald niemand mehr ihre Beteuerungen glauben wollte, ihr gehe es doch eigentlich um die positive Weiterentwicklung von Schule. Und so bitter es für die zahllosen engagierten Pädagogen ist:

Übrig blieb das alte Bild der Lehrer, die allen gesellschaftlichen und schulischen Entwicklungen zum Trotz zu Mittag nach Hause gehen wollen.

Sieger - in den Begriffen der Macht - sind SPÖ und ÖVP, die einen Beweis der Handlungsfähigkeit ihrer Regierung abliefern können: Sie werden sich auch durch Lehrerproteste und Streiks vom Beschluss im Nationalrat nicht abhalten lassen.

Damit auch die Schule gewinnt, sollten sich beide Seiten dann aber sofort wieder an den Verhandlungstisch setzen. Das allseits begrüßte neue Gehaltsschema könnte dabei außer Streit stehen. Und unbelastet von Wahlen und Regierungsbildung könnten sie dann versuchen, das moderne Bild des Lehrers und der Schule zu zeichnen, das Claudia Schmied schon vor Jahren proklamiert hat. Das künftige Ergebnis der Koalitionsverhandlungen wird ihnen hoffentlich den Weg weisen. Und Zeit hätten sie bis zum Inkrafttreten des neuen Dienstrechts in fast sechs Jahren genug.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610