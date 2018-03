OeNB-Zentralbetriebsrat Kocmich: "Ministerratsvortrag lässt viele Fragen offen"

"Massive rechtstaatliche Bedenken durch Agieren der Politik"

Wien (OTS) - "Die heute im Ministerrat beschlossene Absichtserklärung zum Eingriff in sogenannte 'Sonderpensionen' lässt noch viele wichtige Fragen offen. Es ist jedoch positiv, dass nicht voreilig ein legistisches Stückwerk präsentiert wurde, sondern man sich offenbar Zeit nehmen will, eine ordentlich durchdachte Regelung zu finden", kommentiert OeNB-Zentralbetriebsrat Robert Kocmich den heutigen Beschluss des Ministerrates.

"Es bleiben jedoch massive rechtstaatliche Bedenken durch das Agieren der Politik, da möglicherweise ganze Gerichtsinstanzen inklusive dem Verfassungsgerichtshof umgangen werden sollen, obwohl in einem gerade laufenden Verfahren in genau dieser Angelegenheit ein Urteil Klarheit darüber bringen soll, ob der Staat in privatrechtliche Einzelverträge eingreifen darf", verweist Kocmich auf den aktuellen Arbeitsrechtsprozess des Zentralbetriebsrates der OeNB gegen die Republik.

Bedauerlich sei, dass die aktuelle Diskussion nur über die wenigen Höchstpensionen geführt werde. Man müsse seriöser Weise gleiches mit gleichem vergleichen, also z.B. Bezüge und Pensionen von Spitzenmanagern anderer Bank-Institute, so Kocmich.

Darüber hinaus weist Kocmich darauf hin, dass sich die Angestellten der Nationalbank in der Vergangenheit bei allen Reformen kooperativ verhalten haben, auch freiwillig Pensionsbeiträge bezahlt haben und sich auch in Zukunft einen konstruktiven Dialog aller Beteiligten wünschen.

Bezug nehmend auf die in Medien immer wieder auftauchende Behauptung (wie zuletzt im heutigen Kurier von Prof. Marin, wonach es Zuschüsse des Staates zu OeNB-Pensionen geben soll, betont Kocmich:

"Das ist falsch. Es gibt keine Zuschüsse der öffentlichen Hand zu den Pensionen der OeNB. Die Pensionen werden aus der Pensionsreserve bezahlt, die aus den Gewinnen ihrer Veranlagung gespeist wird. Erzielte Überschüsse wurden in der Vergangenheit - wie auch Überschüsse aus der GuV - an den Bund abgeführt."

