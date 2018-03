M. Ehrenhauser zum MFR: "EU-Parlament hat sich beim 960 Mrd. Euro Deal über den Tisch ziehen lassen"

Straßburg (OTS) - Nach 2,5 Jahren Verhandlungen hat das Plenum des Europäischen Parlaments soeben das EU-Budget für die nächsten 7 Jahre - den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-2020 in Höhe von ca. 960 Mrd. Euro mehrheitlich angenommen. Neben dem MFR hat das Plenum heute zwei Nachtragshaushalte für die ausstehenden Zahlungsanträge für das Jahr 2013 verabschiedet: den Nachtragshaushalt 7 in der Höhe von 150 Mio. Euro für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich, Spanien und Italien und den Nachtragshaushalt 8, in Höhe von 3,9 Mrd. Euro, für EU-weite Projekte.

Der fraktionsfreie EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser stimmte gegen den MFR: "Das Parlament hat sich über den Tisch ziehen lassen. Es wurde eine wertevolle Chance für eine grundlegende Reform verpasst. In keinem der vier wichtigen Bereiche konnte das Parlament einen eindeutigen Erfolg erzielen," kritisiert Ehrenhauser.

Im Detail zu den vier grundlegenden Streitpunkten meint Ehrenhauser: "Bei der Eigenmittelreform hat man sich lediglich auf einen Zeitplan für weitere Diskussionen geeinigt, es gibt keine konkreten Ziele und Lösungen. Das heißt, die nationalen Rabattschlachten sind vorprogrammiert. Die MFR-Revision benötigt eine einstimmige Entscheidung im Rat. Die Flexibilität ist ebenfalls eingeschränkt: sie wird bei Übertragungen von Zahlungen von einem Jahr auf das nächste gelten und nicht zwischen den Ausgabenposten. Zudem wird für die Summen, die übertragen werden dürfen ab 2018 wieder eine Obergrenze eingeführt. In Bezug auf mehr Transparenz wurde festgelegt, dass die EU-Kommission einen neuen Bericht vorlegt, in dem unter anderem die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die aus Anleihe- und Darlehensaktionen der Union entstehen, ausgeführt werden", kritisiert Ehrenhauser.

Enttäuscht zeigt sich das Mitglied des Haushaltskontrollauschusses auch über die Prioritäten, die festgelegt worden sind: "Es ist zwar erfreulich, dass 2014 und 2015 rund sechs Milliarden Euro für die dringend erforderlichen Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa vorgesehen wird. Diese Summe ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Vergleich mit den für die Bankenrettung eingesetzten Steuergeldern klingt dieses Engagement wir eine Farce. Zudem werden für den Zeitraum 2014-2018 1,8 Milliarden Euro für die nukleare Forschung vorgesehen. Allein 2014 werden 933 Millionen Euro für Finanzierung des Kernfusionsreaktors ITER vorgesehen. Dieses Projekt, das bis jetzt nur ein Fass ohne Boden war, gehört gestoppt," so Ehrenhauser.

Hintergrund: Die politische Einigung über den MFR wurde bereits am 27. Juni erzielt. Die Annahme wurde dennoch verschoben und an Bedingungen für die Nachtragshaushalte für das Finanzjahr 2013 und an das EU-Budget 2014 geknüpft. Nachdem eine Einigung über die Nachtragshaushalte 2013 und den EU Haushalt 2014 am 12. November erzielt worden ist, wurde der Finanzrahmen zur Abstimmung vorgelegt.

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

