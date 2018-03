Präsentation von Continental AG auf virtueller Investorenkonferenz der Deutschen Bank über Hinterlegungsscheine jetzt auf Abruf verfügbar:

(PRN) - -- Das Unternehmen lädt private und institutionelle Anleger ein, sich einzuloggen und sich die Präsentation anzusehen

New York (ots/PRNewswire) - Continental AG (CTTAY, CON), einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, gab heute bekannt, dass die Präsentation von der virtuellen Investorenkonferenz der Deutschen Bank über Hinterlegungsscheine vom 14. November jetzt auf Abruf verfügbar ist.

LINK: https://vts.inxpo.com/Launch/QReg.htm?ShowKey=10481



Die Präsentation der Continental AG steht für 90 Tage rund um die Uhr unter "Präsentationen" zur Verfügung. Investoren können für sie interessantes Informationsmaterial auch vom virtuellen Stand unter "Exhibits" herunterladen.

Mit einem Umsatz von EUR 32,7 Milliarden im Jahr 2012 zählt Continental zu den weltweit führenden Automobilzulieferern. Continental liefert Bremssysteme, Systeme und Komponenten für Antriebe und Fahrgestelle, Instrumente, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik und Reifen sowie technische Elastomere, und leistet so einen Beitrag zu höherer Fahrsicherheit und zum weltweiten Umweltschutz. Des Weiteren ist Continental ein erfahrener Partner bei vernetzter Fahrzeugkommunikation. Continental beschäftigt derzeit mehr als 177.000 Mitarbeitende in 46 Ländern.

Haftungsausschluss:

-- Die genannte Präsentation wurde von der Continental Aktiengesellschaft eigens für die virtuelle Investorenkonferenz der Deutschen Bank über Hinterlegungsscheine vom 14. November 2013 erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie wurde keiner unabhängigen Prüfung unterzogen. Sie stellt keinerlei Angebot, Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren dar, die von der Continental Aktiengesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften ausgegeben werden, noch sollte man sich darauf vollständig oder teilweise bei Verträgen oder beim Eingang von Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf solcher Aktien oder anderer Wertpapiere verlassen. Wertpapiere der Continental Aktiengesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften sind nicht gemäß United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz") registriert, noch wird eine derartige Registrierung angestrebt. Wertpapiere dürfen nur nach den Registrierungsbestimmungen dieses Gesetzes oder im Rahmen von Transaktionen verkauft werden, die von diesen Bestimmungen ausgenommen sind. -- Weder Continental Aktiengesellschaft noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus sonstigen Gründen) für Verluste, die aus der Nutzung dieser Präsentation oder deren Inhalte oder auf andere Weise in Verbindung mit dieser Präsentation entstehen. -- Diese Präsentation beinhaltet Annahmen, Schätzungen, Prognosen und andere vorausschauende Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Überzeugungen und Erwartungen im Hinblick auf künftige Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf die Ergebnisse von Continental. Diese Aussagen stützen sich auf die Pläne, Schätzungen und Hochrechnungen, die der Geschäftsleitung von Continental zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Daher sind diese Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung zu deren öffentlicher Aktualisierung bei Bekanntwerden neuer Informationen oder aufgrund künftiger Ereignisse. Darüber hinaus kann, auch wenn die Geschäftsleitung der Meinung ist, dass diese Aussagen und die ihnen zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt realistisch sind, keine Garantie gegeben werden, dass die erwarteten Entwicklungen und Auswirkungen tatsächlich eintreten. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen erheblich von den hier zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der geschäftlichen Bedingungen, Fluktuationen der Wechselkurse oder Zinssätze, die Markteinführung konkurrierender Produkte, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen, und Änderungen der Unternehmensstrategie. -- Sämtliche Aussagen, die in Bezug auf Märkte oder Marktposition(en) von Continental oder irgendwelcher Wettbewerber gemacht werden, sind Schätzungen von Continental und beruhen auf Daten, die Continental zur Verfügung stehen. Diese Daten sind weder umfassend noch wurden sie unabhängig überprüft. Daher sind die verwendeten Daten und die darauf basierenden Aussagen nicht als genaue oder angemessene Definition regionaler Märkte und/oder von Produktmärkten bzw. Marktanteilen von Continental und anderen Markteilnehmern auf einem dieser Märkte anzusehen.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Für Medien: Antje Lewe, Pressesprecherin, Continental

AG, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Deutschland, Telefon:

+49-511-938-1364, Fax: +49-511-938-1016, E-Mail:

corporate-media-relations @ conti.de, oder für Investoren: Klaus

Paesler,

Investor Relations Manager, Continental AG, Vahrenwalder Str. 9,

30165

Hannover, Deutschland, Telefon: +49-511-938-1278, Fax:

+49-511-938-1016,

E-Mail: ir @ conti.de