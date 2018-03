"BÖsterreich" (AT): Eine Tour de Force durch Österreich mit Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader

Wien (OTS) - "Einen Round-Trip zu den Schattenseiten der österreichischen Seele, sehr viel Ehrlichkeit, die manchmal auch weh tut, aber vor allem auf eine absurde Groteske", darauf dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer laut Regisseur Sebastian Brauneis ab April in "BÖsterreich" freuen. Im neuen "DIE.NACHT"-Format gehen Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader auf eine Tour de Force. "BÖsterreich" (AT) versteht sich als humorvolles Sightseeing in den emotionalen Hinterhöfen und abgründigen Kellergassen einer humanistischen Kulturnation im Herzen Europas. Sarkastische Alltagssituationen voll schwarzem Humor - schonungslos ehrlich. Die einzelnen kleinen Geschichten sind miteinander verknüpft, jeweils einer der Protagonisten führt in die nächste Szene weiter. Ofczarek und Palfrader schlüpfen dabei in teilweise wiederkehrende, teilweise einmalige Rollen. Sie sind viele. Sie sind wir. Es ist böse. BÖsterreich. Noch bis 13. Dezember stehen Palfrader und Ofczarek in insgesamt 80 verschieden Rollen vor der Kamera. Im Rahmen der Dreharbeiten in der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen im Burgenland, gaben die beiden Hauptdarsteller gemeinsam mit Regisseur Sebastian Brauneis, dem Produzenten John Lueftner und dem ORF-Sendungsverantwortlichen Andreas Vana einen ersten Einblick in die neue "DIE.NACHT"-Produktion, die voraussichtlich ab April 2014 in ORF eins zu sehen ist.

Zwei Darsteller und 80 Charaktere

Nicholas Ofczarek: "Was in Österreich passiert, ist zum Teil auch grotesk. 'BÖsterreich' ist eine zugespitzte Groteske, indem wir sehr viel Groteskes hintereinander spielen - so gehäuft, wie es in Österreich vielleicht nicht stattfindet, in 'BÖsterreich' unentwegt und permanent."

Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader hatten die Idee, die österreichische Seele in einer bunten Abfolge von Szenen auf bitterböse, aber humoristische Art zu karikieren. Erste Szenen wurden skizziert und die Grundlage zu einer zehnteiligen Serie mit jeweils einer halben Stunde Länge geboren. Die "Head-Autoren" Robert Palfrader und Thomas Maurer scharten eine Riege weiterer Schreiberinnen und Schreiber um sich. Mit Sebastian Brauneis wurde ein junger, mehr als engagierter Regisseur gewonnen, mit Michael Kaufmann ein Meister an der Kamera.

Die Herren Ofczarek und Palfrader spielen den Löwenanteil der Rollen, jeder ca. 40 verschiedene. Die Wandlungsfähigkeit der beiden wird also enorm auf die Probe gestellt - eine ganz besondere Herausforderung für die Masken- und Kostümabteilung. Dazu kommt ein Pulk an ca. 30 weiteren Darstellerinnen und Darstellern mit teils sehr prominenten Namen, die als Überraschungsgäste auftreten.

Robert Palfrader: "Ein paar Rollen kommen wieder, ein paar wurden beerdigt."

"In der Früh sind wir ein bis zwei Stunden in der Maske. Und dann kommt es auch vor, dass man am Tag drei verschiedene Figuren spielt -da dreht der eine dann und der andere sitzt in der Maske und lässt sich umschminken und stellt sich dann dem anderen vor", erklärt Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader weiter: "Ein paar Rollen kommen wieder, ein paar wurden beerdigt. Und um den einen oder andern tut es uns beiden auch leid." Ofczarek: "Nur hat man nicht einmal Zeit darum zu trauern, weil man schon der nächsten begegnet. Es gibt Kurzbegegnungen, zum Teil One-Night-Stands, kurze Beziehungen -längere Beziehungen gibt es eigentlich nicht."

"Das Lachen ist uns mittlerweile vergangen."

Beim Anblick des anderen, kommt es schon einmal vor, dass Palfrader oder Ofczarek in schallendes Gelächter ausbrechen - vor allem in den ersten beiden Drehtagen musste man sich an die Wandlungsfähigkeit des anderen noch gewöhnen. Doch Übung macht den Meister. Robert Palfrader: "Mittlerweile haben wir einen Weg gefunden, auszublenden, wer der andere ist, wie der andere aussieht." Ofczarek weiter: "Das Lachen ist uns mittlerweile auch vergangen, weil es halt auch Zeit kostet. Man sagt ja auch eine große Gefahr, wenn man Komödie dreht ist, dass man zu viel lacht - momentan lachen wir nicht mehr viel. Wir haben wirklich Techniken gefunden, das auszublenden."

Robert Palfrader: "Liebe Leute schaut euch das an, es wird euch den Vogel raushauen."

Dennoch kommt der Spaß nicht zu kurz und besonders die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich freuen: Palfrader: "Ich seh den Niki -allein wie er ausschaut, die Maske, das Kostüm, den Dialekt, die Stimme, die Persönlichkeit, die er gebaut hat. Dann lernt man diese Figur kennen und das hat dann doch eher skurrile Züge." Ofczarek ergänzt: "Weil man sich halt privat kennt und sich vergegenwärtigt, man ist Mitte 40. Was wir da teilweise tun, ist einem Mann mittleren Alters eigentlich nicht würdig." Palfrader abschließend: "Aber Liebe Leute, schaut euch das an, es wird euch den Vogel raushauen."

Eine Tour de Force durch die schattigen Seiten des Landes

Thematisch spielen die Folgen an höchst unterschiedlichen, aber doch typisch österreichischen Orten. In der Therme, wo der Minister sich unters einfache Volk mischen möchte, am Würstelstand, wo der Verkäufer nebenbei eine Sexhotline betreibt, in der Schule, wo am Klo heimlich Zähne geputzt werden, in einer Privatklinik, im Wartezimmer eines Swingerclubs, in einer feinen Galerie, in einem Tiroler Berghotel usw. Die einzelnen Szenen stehen für sich, sind aber stets miteinander verbunden, so dass der Eindruck einer einzigen langen Sequenz entsteht.

"BÖsterreich" (AT) ist eine Produktion der Superfilm im Auftrag des ORF.

