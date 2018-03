Herausforderung für Banken: Anpassung an neues Umfeld eines kontinuierlichen regulatorischen Wandels

Wien (OTS) - BCG-Studie: Bankensektor teilt sich in eine Welt mit drei verschiedenen Wachstumsgeschwindigkeiten - Regulatorische Reformen sind die nächste Hürde, die Banken überwinden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben - Strategie zur Klassifizierung, Priorisierung und Umsetzung neuer Vorschriften erforderlich

Banken, die sich zukünftig im globalen Wettbewerb durchsetzen, werden sich durch eine langfristige Perspektive auf ihre Entwicklung sowie durch ihre Fähigkeit auszeichnen, proaktiv und kontinuierlich mit den derzeitigen und bevorstehenden Regulierungswellen umzugehen. Dies zeigt die aktuelle Studie Global Risk 2013-2014: Breaching the Next Banking Barrier der Boston Consulting Group (BCG). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die globalen und regionalen Reformen des Bankensektors zusammengenommen ein neues, höheres Niveau an regulatorischen Verschärfungen darstellen - und dass die Banken diese Hürde überwinden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Studie untersucht zum vierten Mal in Folge Zustand und Performance des globalen Bankensektors, basierend auf Daten zur Wertschaffung von rund 320 Retail-, Geschäfts- und Investmentbanken, die zusammen 90 Prozent aller Bankaktiva weltweit abdecken. Als umfassende Messgröße für die finanzielle Situation der Banken dient dabei die Wertschaffung. Diese setzt Risiko- sowie Refinanzierungskosten und operative Kosten ins Verhältnis zum Ertrag und erlaubt es so, die Ertragslage einer Bank zu berechnen.

Banken, die sich in diesem schwierigen Umfeld durchsetzen, müssen - so ein Fazit der Studie - proaktiv vorgehen, indem sie einen strategischen Ansatz entwickeln, um aktuelle und neu entstehende Vorschriften zu kategorisieren, zu priorisieren und umzusetzen.

Der globale Bankensektor hat sechs Jahre nach Beginn der Finanzkrise 2007 einen neuen Wendepunkt erreicht: Einige Banken haben ihre Profitabilität wiedererlangt, andere tun sich dagegen weiterhin schwer. Zwar hat sich die durchschnittliche Performance der Banken weltweit betrachtet 2012 im Vorjahresvergleich wenig verändert, es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen sowie zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. "Der Bankensektor ist nunmehr dreigeteilt", erklärt Gerold Grasshoff, Senior Partner und globaler Leiter des Risk-Management-Sektors bei BCG. "Während die Schwellenländer deutlich an Momentum gewonnen haben und Banken in Nordamerika die Finanzkrise allmählich hinter sich lassen, verzeichneten europäische Banken - vor allem in Südeuropa - 2012 das schlimmste Jahr seit Ausbruch der Krise."

In Nordamerika erholten sich die Banken schneller als in Europa. Dies deutet darauf hin, dass der in den USA verfolgte Ansatz beim Krisenmanagement - radikale Neukapitalisierung von Banken und obligatorische frühzeitige Abschreibungen - eine raschere Gesundung ermöglicht hat als das schrittweise Vorgehen in Europa. Amerikanische Banken wurden vor allem in den Jahren 2008 und 2009 in Mitleidenschaft gezogen; ihre Risikovorsorge bezogen auf das Kreditvolumen war mehr als drei Mal so hoch wie bei schwächer kapitalisierten europäischen Banken. Diese radikalere Rekapitalisierung der Banken ist die Hauptursache für die Erholung der US-Banken im Jahr 2012, und der Bankensektor in den USA dürfte davon auch künftig profitieren.

Vor dem Hintergrund der Re-Nationalisierung der Vorschriften gibt die Studie einen umfassenden Überblick über die wachsende Zahl nicht aufeinander abgestimmter, teilweise sogar widersprüchlicher neuer Regeln und Beschrän-kungen und bewertet die steigenden Kosten sowie die operative Komplexität, die daraus für Banken entstehen. Allein in Europa befinden sich derzeit über 60 Gesetzesinitiativen zur Bankenregulierung in Vorbereitung; die BCG-eigene Datenbank (BCG Regulatory Database) umfasst mehr als 1.200 regulatorische Anforderungen weltweit.

Die BCG-Experten gruppieren die globalen Reformen in drei große Cluster und stellen ein Rahmenwerk und eine Reihe von Maßnahmen vor, mit denen die Banken ihre operativen Prozesse - vor allem im Risikomanagement - optimieren können.

"Weltweit stehen Banken vor der Herausforderung, Wert zu schaffen", sagt Gerold Grasshoff. "Banken müssen ihre Risikofunktionen optimieren, um den Wert ihrer Investitionen zu steigern." Zu den drei wichtigsten Themen auf der Agenda des Chief Risk Officer, so ein Fazit der Studie, zählen eine Anpassung der Risikofunktion an das neue Umfeld, die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen durch die strategische Umsetzung neuer Regulierungen sowie die Verbesserung der Gesamtbanksteuerung.

