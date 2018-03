"Mein Brüssel": ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch porträtiert "ihre Stadt" am 20. November im "Weltjournal"

Danach: "WELTjournal +: "The Brussels Business - Wer regiert die EU?"

Wien (OTS) - Mit "Mein Brüssel" steht im ORF-Auslandsmagazin "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - am Mittwoch, dem 20. November 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die vierte Folge der sechsteiligen Reportagereihe auf dem Programm, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten ihre Stadt auf etwas andere Art, als man sie aus den Nachrichten kennt, porträtieren. Cornelia Primosch zeigt in ihrem Brüssel-Porträt, dass die Hauptstadt Europas deutlich mehr zu bieten hat als die unpersönlichen Tintenburgen der EU-Institutionen. Das nächste Städteporträt - "Mein Istanbul" mit Christian Schüller - zeigt das "Weltjournal" am 11. Dezember, am 18. Dezember folgt "Mein Rom" mit Mathilde Schwabeneder.

Wer hat in der EU das Sagen? Was ist gerade noch erlaubt und wo endet eigentlich die Legalität? Im anschließenden Doku-Thriller "The Brussels Business - Wer regiert die EU?" beleuchtet "WELTjournal+" um 23.05 Uhr die Grauzone der europäischen Demokratie. Dem österreichischen Regisseur Friedrich Moser ist gemeinsam mit dem belgischen Sozialwissenschafter Matthieu Lietaert ein informativer, hochbrisanter Dokumentarfilm über die engen Verflechtungen zwischen Wirtschaftslobby und den Brüsseler EU-Institutionen gelungen.

Weltjournal: "Mein Brüssel"

Cornelia Primosch lebt seit vier Jahren als EU-Korrespondentin in der Stadt, die sich keineswegs an strenge EU-Normen hält. Schon das widersprüchliche Stadtbild Brüssels macht das deutlich -architektonische Juwelen versuchen sich neben modernen Betonklötzen zu behaupten, ein typisches Brüsseler Phänomen, das als "Brüsselisierung" in den internationalen Architektenjargon Eingang gefunden hat. Struktur und Ordnung scheinen in der gesamten Stadt zu fehlen, die Brüsseler nehmen das jedoch gutmütig hin und gehen humorvoll und kreativ damit um. Immerhin ist gerade dieser Anflug von Chaos Nährboden für Kunst, wie der Surrealismus belegt, der mit René Magritte in Brüssel besonders erfolgreich war. Eben solche Menschen, die sich von Brüssel inspirieren lassen, hat Cornelia Primosch getroffen. Zu ihnen zählt Kurt Ryslavy, ein österreichischer Maler, der Brüssel nach mehr als 20 Jahren nicht mehr verlassen will.

Die Widersprüche finden sich auch in der Brüsseler Kulinarik. Die Stadt ist berühmt für ihre exquisiten Schokoladenkreationen, wie jene von Chocolatier Pierre Marcolini, der sich als Modeschöpfer in der Welt der Pralinen versteht. Wahren Weltruhm hat hingegen eine weitaus simplere Speise erlangt, die angeblich in Belgien erfunden wurde. Die Pommes Frites, die nirgends so gut schmecken wie in der Hauptstadt Europas.

WELTjournal+: "The Brussels Business - Wer regiert die EU?"

"The Brussels Business" ist ein profunder Blick in die Brüsseler Welt der 15.000 Lobbyisten, der Think Tanks und in die Netzwerke unterschiedlichster Machtstrukturen.

Pascal Kerneis, Geschäftsführer des "European Service Forum" (ESF), eines Lobbyverbands der Dienstleistungsindustrie, spricht gerne über seine Arbeit: "Lobbying ist eigentlich nur Networking, es geht lediglich um Kontakte zwischen Menschen." Und fügt selbstbewusst hinzu: "Ich repräsentiere sechzig Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts!" Keith Richardson, ehemaliger Generalsekretär des "European Roundtable of Industrialists", macht klar, wie sehr die EU-Geschichte von der mächtigen Wirtschaftslobby diskret aus dem Hintergrund bestimmt wurde.

