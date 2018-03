Der Wintermarkt am Riesenradplatz ist mehr als nur einen Besuch wert!

Der Prater rockt - das Programm vom 28.11.2013 bis zum 30.11.2013

Wien (OTS) - Bis zum 6. Jänner 2014 bietet der Wintermarkt am Riesenradplatz im Wiener Prater mehr als nur Punsch und Spaß für Groß und Klein: Ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, ein attraktives Kinderprogramm mit den "Adventure Tours", ein unvergleichliches Ambiente und liebevoll gestaltete "Standln", die mit wärmenden Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten für die nötige Winterstimmung sorgen.

Der Prater rockt

Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ab 19.00 Uhr stehen auf der "Wintermarkt am Riesenradplatz" Bühne Musik-Acts auf dem Programm, die von Gospel über Swing bis hin zu Rock-, Soul- und Funk-Konzerten alles bieten, was das Besucherherz begehrt - und das bei freiem Eintritt! Auch bei der Beschallung tagsüber setzt der Wintermarkt auf eine eher untypische Weihnachtsmusik - nämlich auf Hits und Oldies. Das gesamte Konzertprogramm finden Sie unter: www.wintermarkt.at

Der "Wintermarkt am Riesenradplatz" präsentiert bei freiem Eintritt:

Do., 28.11.2013 um 19:00 Uhr Harelequin's Glance

Harlequin's Glance sind nach Ansicht vieler Kritiker und Fans eine der bemerkenswertesten und wichtigsten Alt-Country-Bands Österreichs. Mit schwerelosen Balladen und schrägen Uptempo-Songs, Einflüssen aus Folk, Cajun, Tex-Mex, Balkan, Bluegrass und Klezmer sowie dem virtuosen Einsatz teils außergewöhnlicher Instrumente wie der schwedischen Nyckelharpa, der Lap-Steel Gitarre und des Waschbretts finden sie mittlerweile ein großes und enthusiastisches Festival- und Clubpublikum in ganz Mitteleuropa.

Fr., 29.11.2013 um 19:00 Uhr The Cosmophonics

Die 8-köpfige Band mit Musikern aus allen Teilen Europas mengt ihrem charakteristischen Soul-Süppchen kräftige Portionen Funk, Downtempo und Disco bei und rundet das Ergebnis mit einer konzentrierten Prise Afrobeat und lateinamerikanischen Aromen ab. Und während uns die Cosmophonics tief ins schwarze Soul-Territorium entführen, verwandeln ihre treibenden Beats und ihr intensiver warmer und dunkler Sound das tot geglaubte Tanzbein in eine unbeherrschte, vital-federnde Bewegungsapparatur, die nicht mehr still zu stehen vermag.

Sa., 30.11.2013 um 19:00 Uhr Max Shelly & Band

Die Swing Formation rund um den Sänger und Entertainer Max Shelly bietet ein breites Spektrum aus Swingklassikern der Musikgeschichte. Ein beschwingter Abend voll mit Hits von Louis Armstrong bis Sinatra.

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr: 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag: 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

Infos: www.wintermarkt.at

