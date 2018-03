Unsere Kinder sind in jedem Fall die Verlierer

Eltern fordern: die Verhandlungen zum Lehrerdienstrecht müssen unbedingt weitergeführt werden!

Wien (OTS) - Der Verband der Elternvereine an den höheren und mittleren Schulen Wiens (VEV) appelliert an die Regierung, die Verhandlungen zum neuen Lehrerdienstrecht jetzt nicht abzubrechen. "Es zeugt von sehr fragwürdigem Demokratieverständnis, fast 2000 kritische Stellungnahmen zu einem Gesetzesentwurf einfach zu ignorieren", empört sich der Vorsitzende Mag. Johannes Theiner.

Alle Eltern sind vor allem an qualitätsvoller Bildung interessiert. Diese sehen wir jedoch derzeit gefährdet, weil:

- eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung bedeutet eine größere Anzahl zu betreuender SchülerInnen, gefährdet dadurch die individuelle Förderung und schränkt andere wichtige Tätigkeiten außerhalb des Klassenzimmers ein (Korrekturen, Vor- und Nachbereitung sowie Elternarbeit).

- der dringende Ausbau von Unterstützungssystemen wie z.B. schulpsychologischer Dienst und Schulsozialarbeit nicht vorgesehen ist.

- ein Durchpeitschen des neuen Lehrerdienstrechts vor der Ausarbeitung der "PädagogInnenausbildung NEU" kontraproduktiv und nicht zielführend ist.

Die Eltern erwarten von allen Verantwortlichen, dass sie im Interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen in vorbildhaftem demokratischem Verhalten an den Verhandlungstisch zurückkehren und neben der Debatte um Unterrichtsstunden und Lohnkosten vor allem die vielschichtigen Aufgaben der PädagogInnen in das Gesetz einarbeiten.

"Ob es nun zu Streiks kommt oder nicht, mit diesem Dienstrechtsentwurf sind unsere Kinder und Enkel auf jeden Fall Verlierer", meint Theiner und stellt klar: "Unter den gegebenen Rahmenbedingungen haben wir Verständnis für die Streikdrohung der LehrerInnen, denn auch wir sehen in dem Dienstrechtsentwurf keinen Schritt zu mehr Schulqualität!"

Der Verband der Elternvereine an den höheren und mittleren Schulen Wiens (VEV) vertritt ein Viertel der Eltern an österreichischen Bundesschulen und zählt auch die Elternvereine an den Zentrallehranstalten in Wien zu seinen Mitgliedern

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Johannes Theiner Vorsitzender des Verbands der Elternvereine an den höheren und mittleren Schulen Wiens

mailto: obmann @ elternverband.at

mobil: 0676-484 52 87