Tetris spielen und Geldpreise gewinnen - völlig gratis!

Das Spielportal scooga! - Play for free, but not for nothing.

Wien (OTS) - Seit kurzem Online: www.scooga.com, das erste Spieleportal, bei dem man mit Tetris bares Geld gewinnen kann! Und das völlig gratis, denn finanziert werden die Preise über Werbeeinnahmen.

Das Prinzip von "scooga!" ist denkbar einfach: Menschen aus der ganzen Welt spielen über www.scooga.com kostenlos Tetris, laufend werden die Sieger mit Geldpreisen ausgezeichnet - aber nicht nur der Beste gewinnt, sondern jeder hat Chancen!

Das Konzept für "scooga!" stammt von Manfred Maureder, Internetunternehmer und Erfinder der Leihpersonal-Suchmaschine www.wer-hat-wen.at. Maureder: "Gewinnmöglichkeiten im Internet gibt es viele - aber kaum irgendwo gibt es die Möglichkeit, Geld zu gewinnen, ohne einen Einsatz zu zahlen. "scooga!" ist anders: Bei uns kann man ohne einen Cent Einsatz Tetris spielen und trotzdem Geldgewinne am Ende jeder Woche bekommen. Ganz nach unserem Slogan:

Play for free, but not for nothing!" so Maureder über das neue Web-Portal.

Wöchentlich wird eine sogenannte GameSession gespielt. Es gilt:

Jeder gegen jeden. Gemessen werden die erreichten Punkte in "scooga! points". Der Highscore setzt sich aus dem persönlichen Tetris-Highscore des besten Spiels sowie den Bonus Points zusammen. Bonus Points sammelt man für Einladungen neuer User.

Sonntag um 20 Uhr endet die GameSession-Woche und die Gewinne werden zugewiesen. Gewinne gehen dabei nicht nur an einen Sieger, sondern an die jeweils 30 besten Spieler der Woche. Zusätzlich findet eine Tombola-Ziehung statt, bei der ein Hauptpreis von 100 Euro unter allen Spielern der Woche ausgelost wird.

www.scooga.com finanziert die Gewinnsummen und den Betrieb rein durch Werbeeinschaltungen. "Niemand muss sich bei uns namentlich registrieren oder persönliche Daten angeben", so Maureder, "Wir verlangen keine Kreditkartennummer, und persönliche Daten werden erst erforderlich, wenn man sich einen Gewinn auszahlen lassen will. Darüber hinaus bieten wir die rechtliche Sicherheit, dass wir ein in Österreich angesiedeltes Unternehmen sind."

Mit einer schnellen und kostenlosen Anmeldung über die Webseite www.scooga.com kann man binnen weniger Augenblicke mitspielen. Die einzige Voraussetzung für eine spätere Auszahlung ist ein PayPal-Konto, auf das der Gewinn gutgeschrieben werden kann.

Und: Auch abseits der vielen Gewinnmöglichkeiten bleibt mit scooga! auf alle Fälle der Spaß, gratis online zu spielen und sich mit anderen bei Tetris zu messen.

Gleich ausprobieren: http://www.scooga.com

