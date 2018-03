Wr. Budget - SP-Straubinger: "Kultur für alle. Wissenschaft für alle"

Kultur und Wissenschaft notwendige Teile des neuen Stadtentwicklungsplanes

Wien (OTS/SPW-K) - "Sozialdemokratische Kulturpolitik bedeutet Kultur für alle", das impliziere auch die Zusammenarbeit junger, neuer Kulturplayer mit bereits eingesessenen "Großen", wie die Wiener Wissenschaftssprecherin, GRin Sybille Straubinger, bei ihrer heutigen Rede zum Budget betonte. Im Vordergrund stehe dabei auch das Bemühen um die Vermittlung von Kultur. "Die Vielfalt Wiens bildet sich mittlerweile schon in der Kultur ab." Das beinhalte beispielsweise "Go for culture" für Lehrlinge oder Projekte wie die "KulturlotsInnen" - diese würden 2014 weiter ausgebaut.

Gefragt seien neue Zugänge, raus aus der Innenstadt in die Peripherie, in die Vorstadt, so, wie das in der Brunnenpassage, beim Kabelwerk, der Anker-Brotfabrik, dem Musikcluster im Gasometer u.v.m. schon passiert sei. "Es wir auch ein alternatives kulturelles Angebot für den Hauptbahnhof geben und auch in der Seestadt wird es Kultur geben müssen", versprach Straubinger. Dies sei jedoch nicht an einzelne Räumlichkeiten gebunden, sondern könne in Form von lokalen Initiativen, Kulturnetzwerken oder Festivitäten wie den alljährlich "Bezirksfestwochen" geschehen. Das wichtigste dabei sei jedoch, dass es nicht allein bei der Vermittlung von Kultur bleibe. "Kultur will nicht nur vermittelt, sondern gelebt werden", appellierte Straubinger. Das Volkstheater in den Bezirken, das Kunstmobil der Brunnenpassage, die neue mobile Bühne des "Dschungel Wiens" - sie alle stünden stellvertretend für zukünftige Schwerpunkte der Wiener Kulturpolitik.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt sei die Erinnerungskultur: die Umgestaltung des Jüdischen Museum Wiens, die Sanierung des Bethauses am Währinger Friedhofs, der Abschluss über die Pflegevereinbarung für die jüdischen Friedhöfe, die Überprüfung der Ehrengräber, das Wiesenthal-Zentrum welches bis 2014 realsiert würde und das Deserteursdenkmal. "Diese und viele andere sind auch demokratisierungs- und bildungspolitische, partizipatorische Projekte, die keinen wirtschaftlich verwertbaren Nutzen haben", unterstrich Straubinger. "Kultur für alle und Wissenschaft werden wichtige Teilbereiche des neuen Stadtentwicklungsplanes von Wien sein."

