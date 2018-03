WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Ein Kontinent von Exporteuren - von Herbert Geyer

Wer sein BIP im Export erarbeitet, macht sich vom Ausland abhängig

Wien (OTS) - Eigentlich sind die jüngsten Zahlen zur Leistungs- und Handelsbilanz der EU und der Eurozone (siehe S. 16) überaus erfreulich: Die Eurozone erwirtschaftet gegenüber dem Rest der Welt regelmäßig Überschüsse und jetzt hat auch die EU insgesamt ihr Handelsdefizit in ein steigendes Plus umgewandelt. Das bedeutet zusätzliches Wachstum - und Wachstum ist das, was Europa derzeit fehlt, leidet doch der Konsum unter krisenbedingt gesunkenen Einkommen und auch die Investitionen sind bei Weitem noch nicht dort, wo sie schon einmal waren.

Erfreulich auch, dass speziell die Krisenstaaten im Süden der Eurozone ihre Handelsbilanzen verbessern konnten. So hat der schmerzhafte Anpassungsprozess, der dort durch die von EU und IWF eingeforderten Sparpakete erzwungen wurde, zumindest den positiven Effekt, die Wettbewerbsfähigkeit verbessert zu haben - wenn sich schon der Erfolg in den Staatshaushalten nicht einstellen mag, weil mit jedem Sparpaket die Einnahmen weiter sinken und die Ausgaben für die Arbeitslosen weiter steigen.

Und was die jüngsten Zahlen so besonders bemerkenswert macht: Die europäischen Handelsbilanzen haben sich vor allem gegenüber Ländern markant verbessert, die selbst als Musterbeispiele erfolgreicher Exportwirtschaft gelten: Seit Jahresbeginn haben die EU-Staaten mehr nach Südkorea exportiert, als sie von dort eingeführt haben, und die Eurozone hat sogar gegenüber Japan erstmals eine positive Handelsbilanz.

Ein zweiter Blick auf die Zahlen trübt freilich die Freude: Abgesehen von Griechenland, Spanien und Portugal, wo die Exporte (von einem sehr niedrigen Ausgangswert) tatsächlich gestiegen sind, stammt die Verbesserung der Handelsbilanzen praktisch ausschließlich davon, dass die Importe stärker zurückgegangen sind als die - fast überall ebenfalls rückläufigen - Exporte. Hauptursache der verbesserten Handelsbilanz ist also die Nachfrage-Schwäche im Inland, nicht die Kauflust im Ausland. Das gilt insbesondere auch für die europäische Konjunkturlokomotive Deutschland, deren Importe seit Jahresbeginn um zwei Prozent sanken, ihre Exporte aber nur um ein Prozent.

Und zudem rufen die aktuellen Zahlen in Erinnerung, dass Außenhandelserfolge natürlich auch Abhängigkeit bedeuten: Wer einen beträchtlichen Teil seines BIP im Export erwirtschaftet, spürt natürlich auch jeden Konjunktureinbruch in einem wichtigen Abnehmerland ganz direkt.

