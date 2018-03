Fermacell nimmt dritte Produktionslinie für zementgebundene Platten im Werk Calbe/Deutschland in Betrieb

Wien (OTS) - Nach knapp einjähriger Bauzeit hat die Fermacell GmbH im Werk Calbe in Sachsen-Anhalt eine dritte Fertigungslinie in Betrieb genommen. Ziel der Werkserweiterung ist es, zusätzliche qualitativ hochwertige Spezialprodukte anzubieten und gleichzeitig internationalen Kundenwünschen mit einer noch höheren Flexibilität begegnen zu können. Rund 20 Millionen Euro hat das Duisburger Unternehmen in den Ausbau investiert, 26 neue Mitarbeiter wurden eingestellt.

Mit der Erweiterung der Kapazitäten für die Produktlinien Fermacell Powerpanel und Fermacell Aestuver reagiert das Duisburger Unternehmen auf die zunehmende Nachfrage aus ganz Europa nach hochwertigen Spezial-produkten. "Insbesondere die gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit von Gebäuden, Industrieanlagen, Flughäfen, Tunnelbauten oder Kabelkanälen steigen", berichtet Heinz-Jakob Holland, Sprecher der Geschäftsführung. "Eine dritte Fertigungslinie", so Holland weiter, "war zwingend notwendig, um die Aktivitäten auszubauen und das Produktportfolio von zementgebundenen Produkten zu erweitern." Entscheidend sei dabei vor allem die Möglichkeit, sich verstärkt auf die länderspezifischen Anforderungen ausrichten zu können.

Die zementgebundenen Brand- und Feuchteschutz-Platten von Fermacell kommen sowohl in Infrastrukturprojekten wie Straßen- und U-Bahntunneln, als auch in Großbauten sowie in Nassräumen und im Außenwandbereich zum Einsatz. Eine Neuheit, die bereits in Calbe produziert wird, ist Powerpanel H2O mit Trockenbau-Kante - eine besonders leicht zu verarbeitende Platte mit einer abgeflachten Kante zur einfachen Herstellung anspruchsvoller Oberflächen.

