VP-Anger-Koch: Sport wird in Wien stiefmütterlich behandelt

Wien (OTS) - "Noch immer warten die Sportler in Wien auf die versprochene Mehrzweckhalle und von einem Sportstättenkonzept fehlt weit und breit jede Spur. Ein klarer Beweis dafür, dass der Sport in Wien stiefmütterlich behandelt wird und in dieser Stadt ein trauriges Dasein fristet", so ÖVP Wien Sportsprecherin Gemeinderätin Ines Anger-Koch in der heutigen Budgetdebatte.

"Wir haben daher heute zum wiederholten Male den Antrag gestellt, in dem Stadtrat Oxonitsch aufgefordert wird einen Sportentwicklungsplan für Wien zu erstellen, der die Sportinfrastruktur Wiens auf das Niveau einer Weltstadt bringt. Hier sollten vor allem eine Multifunktionshalle sowie ein Schwimmsportzentrum in die Planung einbezogen werden", so Anger-Koch weiter.

"Die ÖVP Wien weist seit Jahren auf die Probleme in der Sportinfrastruktur hin. Doch es folgen stets nur leere Versprechungen seitens der Stadtregierung. Es ist hoch an der Zeit, dass Sportstadtrat Oxonitsch endlich seine Arbeit aufnimmt und die notwendigen Investitionen im Sinne der Sportler sowie der Wienerinnen und Wiener tätigt", so Anger-Koch abschließend.

