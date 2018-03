CGAP gibt die Gewinner des Fotowettbewerbs 2013 bekannt

Washington (ots/PRNewswire) - Der Gewinner des CGAP-Fotowettbewerbs 2013 ist Truong Minh Dien aus Vietnam. Eine Jury bestehend aus vier Juroren wählte sein Foto "Rainy Afternoon" [Regnerischer Nachmittag] aus rekordverdächtigen 3.890 Einreichungen von Berufs- und Amateurfotografen aus 91 Ländern aus. Das Siegerfoto zeigt eine Frau, die während eines Regengusses Kartoffel zu einem lokalen Markt in Vietnam bringt. Die Einkünfte der Frau tragen zur Ernährung ihres Mannes und ihrer zwei Kinder bei.

Der Jury gefiel "Rainy Afternoon", da das Bild auf sehr überlegte Weise das Durchhaltevermögen von Kleinstunternehmern mit geringem Einkommen in Vietnam darstellt. "Dieses Foto hat einen großartigen Moment erfasst", sagte Mohammad Rakibul Hasan, Gewinner des CGAP-Fotowettbewerbs 2010 und Gastjuror im Jahr 2013.

Zusätzlich zu der spannenden Geschichte, die das Bild erzählt, ist es nach Meinung der Juroren auch technisch hervorragend. "Ein Fotograf muss äußerst diszipliniert sein, um zurückzutreten und ein Foto wie dieses zu machen", erklärte Stelios Varias, einer der vier Juroren und Senior Fotograf und Redakteur von Thomson Reuters. "Im Regen ist es unwahrscheinlich schwer, gute Aufnahmen zu machen."

Alle 30 preisgekrönten Fotos finden Sie hier.

Im Jahr 2013 ist der Hauptpreis

ein Gutschein für Fotoausrüstung im Wert von $ 2,000.

Die Juroren selektierten weitere 28 Fotos aus der gesamten Welt als regionale Gewinner, Finalisten und als besonders erwähnenswert, die wegen ihrer hohen technischen Qualität und Darstellung von Geschichten und Gesichtern in Zusammenhang mit finanzieller Eingliederung gewählt wurden. Besonders hervorzuheben ist auch das Foto des Gewinners der Region Südasien "Brick Worker" [Ziegeleiarbeiter], das von Moksumul Haque aus Bangladesh eingereicht wurde. Auf dem Foto sind Ziegel zu sehen, die durch die Luft fliegen und der Betrachter fragt sich, was unmittelbar vor der Aufnahme stattfand.

Zum zweiten Mal in Folge konnte auch die Öffentlichkeit auf CGAP.org den Gewinner ihrer Wahl bestimmen und sie entschied sich für "Talented Nesma" [Talentierte Nesma], eingereicht von Mohamad Gouda aus Ägypten. Auf dem Foto sieht man eine Frau, die einen Mikrofinanzkredit für den Aufbau einer Bildergalerie und Stickerei nutzte. Das Foto erhielt 1.236 Stimmen, um fast 400 mehr als das nächste.

Mit teilnehmenden Fotografen aus über 90 Ländern war dies der bisher größte CGAP-Fotowettbewerb, der bereits zum achten Mal in Folge veranstaltet wurde. Die Jury des Jahres 2013 bestand aus Suzanne Lemakis, Director of the Department of Fine Art der Citigroup, Mohammad Rakibul Hasan, Gewinner des CGAP-Fotowettbewerbs 2010 und Berufsfotograf aus Bangladesch, Stelios Varias von Reuters, und Indira Williams, Senior Manager of Visual Resources des Newseum. Am Ende des Auswahlverfahrens, das am 1. November 2013 abgeschlossen wurde, erklärte Williams: "Es war eine unglaubliche Sammlung von Fotos, deren Qualität mich sehr beeindruckt hat." "Die Qualität der Bilder war in diesem Jahr wirklich außerordentlich hoch", fügte Lemakis hinzu.

Das Ziel des jährlichen CGAP-Fotowettbewerbs ist es, herausragende Berufs- und Amateurfotografen zu zeigen, die finanzielle Eingliederung in der gesamten Welt bildlich darstellen. Über ausdrucksstarke Fotografien will die CGAP die Art und Weise hervorheben, wie arme Haushalte ihre finanzielle Situation bewältigen und wie finanzielle Eingliederung das Leben von Menschen an der Basis der Gesellschaftspyramide verbessern kann. "Fotos der Gesellschaft und der sozialen Ungleichheit können durch die Schaffung von sozialem Bewusstsein dazu beitragen, Armut zu beseitigen", erklärte Mohammad Rakibul Hassan.

