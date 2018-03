Wr. Budget - SP-Strobl: Tourismus-Standort Wien ist eine einzige Erfolgsgeschichte

Wien (OTS/SPW-K) - "Trotz der Finanz- und Weltwirtschafts-Krise befindet sich Wien in einer Situation, um die uns viele europäische Städte beneiden", so der Wiener SP-Finanz- und Wirtschaftssprecher Fritz Strobl bei der Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat: "Trotzdem befindet sich Wien auf einem Pfad der Konsolidierung, trotzdem wird die Verschuldung 2014 zurückgefahren, trotzdem gibt es ein Plus bei der Wirtschaftsförderung, ein Plus bei den nachfragewirksamen Ausgaben und ein Plus im Baugewerbe. Es geht, dass man investiert und gleichzeitig spart. Kaputtsparen, das ist nicht der Weg, den wir in Wien gehen wollen."

Den Tourismusstandort Wien bezeichnete Strobl als eine einzige Erfolgsgeschichte: So betrug das durchschnittliche Wachstum im Tourismus seit dem Jahr 2000 rund 4 Prozent, 2011 5 Prozent, 2012 7,5 Prozent. Für das Jahr 2013 sind 2,5 Prozent prognostiziert, für 2014 bereits wieder 4 Prozent Wachstum. Sehr viel werde in die Hotellerie investiert, was als ein Vertrauensvorschuss der Investoren in die Attraktivität der Stadt zu werten sei, so Strobl. Derzeit gibt es in Wien 61.000 Betten (plus 5.000 seit 2012), bis 2015 sollen weitere 5.500 Betten dazukommen. "Davon profitieren rund 50.000 Beschäftigte direkt", so Strobl.

Dieser Erfolg werde durch die Politik ermöglicht, so Strobl. Das Tourismuskonzept der Stadt würdigte er als "ein Beispiel dafür, wie man strategisch vorgeht." Für 2015 habe man sich 11,4 Millionen Nächtigungen in Wien zum Ziel gesetzt - doch schon im Jahr 2012 wurden 12,2 Millionen Nächtigungen erreicht. Strobl dankte in diesem Zusammenhang den MitarbeiterInnen und Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Für 2014 kündigte Strobl sieben Kongress-Highlights an, die 70.000 Gäste nach Wien bringen sollen. Er verwies darauf, dass diese Gäste durchschnittlich mehr Geld ausgeben als andere Touristen und in der Regel mit ihren Familien wiederkehren würden. Als Gründe dafür nannte Strobl: "Wien ist eine sichere Stadt, eine saubere Stadt, Wien ist weltoffen, international. Wien ist eine Stadt der Bildung; Infrastruktur und Öffentlicher Verkehr funktionieren. In Wien gibt es ein soziales Miteinander und eine gute Gesundheitsversorgung. Dies deshalb, weil in Wien Rot-Grün regiert, und nicht Schwarz-Blau."

