Lotto: Wiener tippt Solosechser mit System und gewinnt 1 Million Euro

Solojoker mit 238.000 Euro in NÖ, Pechvogel in Tirol

Wien (OTS) - Der Lotto Systemschein erwies sich zuletzt als das geeignete Mittel, zu den "sechs Richtigen" zu kommen. Denn wie auch schon am Mittwoch vergangener Woche wurde auch am Sonntag ein Solosechser per Systemschein erzielt. Diesmal war ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien mit dem System 3/07 (hier wählt man drei Bank- und sieben Wahlzahlen) erfolgreich. Der Solosechser ist genau 1 Million Euro wert, zusätzlich brachte dieses System noch 12 Fünfer, 18 Vierer und 4 Dreier und damit einen Zusatzgewinn von mehr als 14.000 Euro.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 24.800 Euro. Zwei Tiroler und ein Oberösterreicher waren dabei per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Oberösterreicher und ein Steirer per Normalschein.

Joker

Glück und Pech lagen am Sonntag beim Joker wieder einmal nah beisammen: Zwar hatten ein Niederösterreicher und ein Tiroler die richtige Jokerzahl auf ihrer Quittung, allerdings hatte sich nur der Niederösterreicher für das "Ja" entschieden. Er leerte damit den Joker-Topf im Alleingang und gewann rund 238.000 Euro, während der Tiroler mit seinem "Nein" als Pechvogel der Runde leer ausging.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17.11.2013:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 24.838,10 121 Fünfer zu je EUR 1.119,60 327 Vierer+ZZ zu je EUR 145,00 5.393 Vierer zu je EUR 41,40 7.521 Dreier+ZZ zu je EUR 14,40 87.630 Dreier zu je EUR 4,50 266.479 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 3 18 19 24 30 43 Zusatzzahl: 26

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17.11.2013:

1 Joker zu EUR 237.934,90 15 mal EUR 7.700,00 129 mal EUR 770,00 1.335 mal EUR 77,00 12.917 mal EUR 7,00 131.404 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 0 5 2 9 2

