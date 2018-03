Der Weihnachtsstern zwischen den Kulturen und Traditionen

Weltweiter Saisonstart für den Stimmungsmacher

Wien (OTS) - Ab Anfang November ist es endlich wieder so weit: Der Weihnachtsstern ist in den heimischen Gärtnerei- und Floristikfachbetrieben zu haben und überrascht 2013 mit neuen Sorten, Farben und Formen.

Er zaubert weihnachtliche Stimmung in jeden Raum, schmeichelt als Tischschmuck der Festtafel oder beeindruckt als Solitärpflanze mit seinem dekorativen Potenzial: der Weihnachtsstern. Und das weltweit, denn längst ist er allerorts als farbenfrohe Augenweide an dunklen Wintertagen beliebt. Ob in Österreich, Norwegen, der Türkei oder den USA und unabhängig von Religion und Kultur, der Weihnachtsstern gehört international zu jeder Advent-Dekoration schlichtweg dazu und wird dank seiner wirkungsvollen Auftritte und Vielseitigkeit überall hoch geschätzt.

Beliebt als weltweites Einrichtungsaccessoire

Wie kaum eine andere Blühpflanze symbolisiert der klassische rote Weihnachtsstern das Fest der Feste. War er früher traditionell vor allem in Europa, den USA und Kanada zu finden, so begeistert er seit einigen Jahren auch in Südafrika, Australien oder Indien, wo Christen ihre Gotteshäuser mit den festlichen Weihnachtsbegleitern schmücken. In den ostasiatischen Ländern - von China, Japan, Taiwan bis zu Südkorea - erfreut er sich ebenso größter Beliebtheit. Besonders bei der jungen Stadtbevölkerung steht der wandelbare Deko-Star als Weihnachtsaccessoire überaus hoch im Kurs.

Hollywood: A star is born

Die ursprüngliche Heimat des Weihnachtssterns - der mit seinem botanischen Namen übrigens Poinsettia heißt - ist Mittel- und Südamerika. Bereits im 16. Jahrhundert war "die Blume der Heiligen Nacht", wie sie in Mexiko genannt wurde, hier überaus populär. Vielerorts wird er noch heute als heilige Pflanze verehrt, Märchen und Sagen ranken sich um ihn, und seiner magischen Ausstrahlung wird weltweit gehuldigt.

Sein Siegeszug in unsere Wohnzimmer begann im frühen 20. Jahrhundert, als es der deutschen Auswandererfamilie Ecke gelang, in Los Angeles den Weihnachtsstern als Schnittpflanze populär zu machen. Und wie so oft, begann auch für die Poinsettia vom Hollywood Boulevard aus ihre einzigartige Erfolgsstory: In den 1950er-Jahren wurde sie als Topfpflanze kultiviert und der "Star aus Hollywood" war bereit für die Eroberung aller Kontinente.

Viele neue Farben und Formen - Weihnachtsstern als Individuum

Die Weihnachtssternzüchtungen bieten in den letzten Jahren ein immer breiteres Farben- und Formenspektrum: ob in traditionellem Rot, zartem Rosé, knalligem Pink, leuchtendem Gelb oder edlem Creme, ob marmoriert, gesprenkelt, mit runden oder gezackten Blattformen, ob als Hochstamm, in Buschform oder als Minipflanze. Der österreichische Blumenfreund hat auch heuer wieder die Qual der Wahl, sind die Weihnachtssterne doch so vielfältig wie die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Käufer/-innen.

Wenn die schönen Winterblüher ab Anfang November in den Gärtnerei-und Floristikfachbetrieben erhältlich sind, wo sie in ihren satten und intensiven Farben um die Wette glänzen, dann weiß man, Weihnachten ist nicht mehr weit. In Österreich zählt der Weihnachtsstern längst zu den beliebtesten Blühpflanzen, denn wie keine andere Pflanze bringt der Weihnachtsstern behagliche Wärme und zauberhafte Festtagsstimmung in jedes Zuhause und passt sich jedem Einrichtungsstil an.

Moderne Überraschungseffekte: Die Poinsettia als Schnittware

Bereits seit einigen Jahren erfreuen sich Weihnachtssterne auch als Schnittware größter Beliebtheit. Arrangements mit einem Weihnachtsstern-Solitär versprechen Überraschungseffekte und sind ein edles Dekorationselement, das viel Freude bei den Beschenkten hervorruft. Die österreichischen Gärtner und Floristen sind auch hier die richtige Adresse, wenn es etwas ganz Besonderes sein soll, das vor allem durch lange Haltbarkeit punktet.

Langlebige Winterblütler - viel Freude mit der richtigen Pflege

Weihnachtssterne gelten als überaus unkomplizierte und robuste Zimmergenossen - sofern man den einen oder anderen Pflegetipp befolgt: So ist es wichtig, Poinsettien keiner Staunässe auszusetzen, meist ist es ausreichend, sie jeden zweiten Tag mit Wasser zu versorgen. Wer dem Gießwasser alle zwei Wochen Nährstoffe hinzufügt, dem dankt der Weihnachtsstern dieses "Extra" mit festen Blättern, dichtem Laub und knospigen Blüten.

Zugluft bekommt dem Weihnachtsstern nicht gut - weder beim Transport nach Hause noch in den eigenen vier Wänden. Er schätzt helle und warme Räume, mit einer idealen Raumtemperatur zwischen 15 und 22 Grad, ohne dass er dabei direkter Heizungsluft beziehungsweise Sonnenstrahlen ausgesetzt ist.

Qualitätsprodukte und individuelle Pflege-Tipps inklusive

Als Grundvoraussetzung für anhaltendes Weihnachtssterne-Glück gelten Produkte in Top-Qualität. Die heimischen Gärtnereibetriebe und Floristikfachgeschäfte garantieren mit ihrem Angebot lange und ungetrübte Freude an den weihnachtlichen Stimmungsmachern und liefern Ratschläge zur richtigen Pflege und zum perfekten Standort gleich mit.



