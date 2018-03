Einladung zur Programmpräsentation von this human world

Pressekonferenz am 21.11. um 13 Uhr im Top Kino

Wien (OTS) - Das Internationale Filmfestival der Menschenrechte this human world findet heuer vom 5. - 12. Dezember mit rund 80 Spiel-Dokumentar- und Kurzfilmen, größtenteils Österreich-Premieren, zum bereits 6. Mal statt.

Auch 2013 werden wieder die Rechte des Menschen und deren Durchsetzung im Mittelpunkt stehen, bezugnehmend auf die verschiedensten Themenkreise und zentralen Menschenrechtsthemen unserer Zeit: nicht missionarisch und ohne erhobenenen Zeigefinger -sondern gewohnt humorvoll, spannend, einfühlsam und aufrüttelnd, abgerundet durch Lectures, Workshops und Diskussionen. this human world eröffent am 5.12. im Gartenbaukino mit Danis Tanovics großem Berlinale-Gewinner AN EPISODE IN THE LIFE OF AN IRON PICKER.

Pressekonferenz: Programmpräsentation von this human world



Wir laden sehr herzlich zur Pressekonferenz und Programmpräsentation

von this human world ein, weitere Informationen finden Sie unter

www.thishumanworld.com im Pressebereich.



Datum: 21.11.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

Top Kino

Rahlgasse 6, 1060 Wien



