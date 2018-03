"Die härtesten Jobs Österreichs" mit Barbara Karlich als Bergbäuerin und Ross Antony als pädagogischem Sonderbetreuer

Am 20. November um 21.05 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Unberührte Natur, zahlreiche Tiere und köstliches Essen - so stellt sich mancher das Leben auf einem Bergbauernhof vor. Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus. Davon konnte sich auch TV-Talkmasterin Barbara Karlich überzeugen, die als Bergbäuerin drei Tage lang melkt, recht und ausmistet. Die Vorfreude auf die frische Luft ist in einer neuen Folge bei den "härtesten Jobs Österreichs" am Mittwoch, dem 20. November 2013, um 21.05 Uhr in ORF eins aber schnell verflogen, denn bereits die ersten Herausforderungen bringen die ORF-Moderatorin an ihre Grenzen. Neue Erfahrungen sammelt auch der deutsche Entertainer Ross Antony, der Sozialpädagogen begleitet, die Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen betreuen. Sein wunderbares Fazit nach diesen Tagen emotionaler Schwerstarbeit ist, dass alle Menschen gleich sind, auch wenn sie vielleicht anders aussehen und sich anders verhalten. Bevor sich die beiden jedoch an ihre Arbeit machen, wird ELK-Chef Erich Weichselbaum um 20.15 Uhr in ORF eins zum "Undercover Boss".

"Barbara Karlich und Ross Antony" (Mittwoch, 20. November, 21.05 Uhr, ORF eins)

Frische Luft, grüne Wiesen und ein Leben mitten in der Natur. Was nach einem verlockenden Urlaub klingt, bedeutet für Bio-Bergbauern harte Arbeit - und das jeden Tag. "Aufi aufn Berg" heißt es also für Talk-Show-Moderatorin Barbara Karlich. Erste Herausforderung: ein Hang mit 50 Prozent Steigung muss gemäht werden, in Handarbeit mit einer Sense. Barbaras anfängliche Euphorie weicht allerdings schnell ausgiebiger Erschöpfung. "Es ist wie Salsa tanzen am Berg, aber ich werde meine Füße heute nicht mehr spüren. Das ist ein Wahnsinn -mega, mega anstrengend." Die Erschöpfung lässt Barbara am nächsten Tag sogar verschlafen. "Das war mir so unangenehm, ich hab gedacht, sie wecken mich auf. Ich hab geschlafen wie ein Baby." Doch die Arbeit wartet bereits auf die Moderatorin: Kühe melken, Stall ausmisten, Heu und Butter machen.

70 Menschen mit geistigen und körperlichen Handicaps zu betreuen, ist eine erfüllende Tätigkeit, dennoch zählt der Job zu einem der härtesten in Österreich. Der deutsche Entertainer Ross Antony entsagt der Glamourwelt, zieht seinen Smoking aus und widmet sich auf einfühlsame Art und Weise der ernsten Seite des Lebens. Er begleitet Sozialpädagogen in der Dorfgemeinschaft Breitenbrunn bei ihrem schwierigen Job und unterstützt sie bei der Arbeit. "Ich habe eine wunderschöne Zeit hier verbracht. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Die Erfahrung zeigt mir, dass wir alle Menschen sind, egal wie ein Mensch ist, aussieht oder welche Probleme er hat."

"Die härtesten Jobs Österreichs" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at