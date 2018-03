"DIE.NACHT": Fettes Brot und Klaus Eckel zu Gast in "Willkommen Österreich"

Am 19. November in ORF eins

Wien (OTS) - "3 is ne Party" verkünden die Hamburger Musiker von Fettes Brot auf ihrem neuen Album. Am Dienstag, dem 19. November 2013, verlegen sie diese Party um 23.05 Uhr in ORF eins (im Anschluss an das "Fußball Länderspiel Österreich - USA") in "DIE.NACHT", mitten ins "Willkommen Österreich"-Studio. König Boris, Dokter Renz und Björn Beton gehen auch nach zwanzig erfolgreichen Jahren im Musikgeschäft mit großem Enthusiasmus an die Arbeit. "Wie machen die das?", fragen sich nicht nur Stermann und Grissemann, die schon Ende der Neunziger die Zeit herbeisehnten, "als sie noch nicht von Funk und Fernsehen kaputtgemacht worden sind".

Auf den Humor von Klaus Eckel können sich Deutsche und Österreicher einigen. Gute Voraussetzungen für den Wiener Kabarettisten - denn im Hinblick auf Nationalitäten steht es dieses Mal vier zu zwei für Deutschland. "Eckel mit Kanten" heißt seine neue Fernsehsendung in ORF eins (nächste Ausgabe am 26. November um 22.55 Uhr in "DIE.NACHT"). Mit seinem Solo-Programm "Weltwundern" beweist Klaus Eckel, dass es keine Frage gibt, die es nicht wert wäre, beantwortet zu werden. Wenn schon 3 ne Party is, was ist dann 3 plus 7? Die Lösung dieser Rechenaufgabe gibt es am Ende der Sendung, wenn Fettes Brot gemeinsam mit Russkaja die Puppen tanzen lassen.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

