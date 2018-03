VSStÖ Linz: ÖVP-AktionsGemeinschaft lehnt demokratische Wahlen ab!

Knapp 100 Studentinnen von ÖH Linz ignoriert.

Linz (OTS) - Bei der ersten Sitzung der Universitätsvertretung (Studierendenparlament) an der Linzer Uni setzte sich der neue ÖH Vorsitzende Michael Obrovsky (ÖVP-AktionsGemeinschaft) über die Entscheidung von knapp 100 Studentinnen hinweg.

Bei der Frauenvollversammlung der ÖH haben alle Studentinnen der JKU die Möglichkeit, ihre Frauenreferentin direkt zu wählen und als solche zu kandidieren. Die gewählte Frau ist dann automatisch Wahlvorschlag für den Posten der ÖH Frauenreferentin. Diese Gelegenheit nutzte Argjenta Ramadani und wurde mit über 70 % Zustimmung gewählt. Die Kandidatin der ÖVP-AktionsGemeinschaft kam dabei nur auf weniger als 30 %. Grund genug, für Michael Obrovsky die Wahl selbst in Frage zu stellen und sich über das Ergebnis hinwegzusetzen: Er nominierte bei der ersten Sitzung der Universitätsvertretung einfach eine andere Person, - die sich nicht einmal der Wahl durch die Frauenvollversammlung stellen musste. Dieser demokratische Mechanismus ist seit über zehn Jahren in der Satzung der ÖH Linz verankert. "Die Wahl der Frauenvollversammlung wurde bis dato immer akzeptiert. Die von den Frauen gewählte Referentin wurde selbstverständlich durch die Universitätsvertretung bestätigt. Sogar vorherige Exekutiven mit ÖVP-AG-Beteiligung hielten sich daran." so Michaela Walch, ehemalige Frauenreferentin der ÖH Linz.

Doch bei der aktuellen Sitzung der Universitätsvertretung wurde dieses Ergebnis von den sieben AG Mandatar_innen ignoriert und eine neue der AG Kandidatin gestellt, welche dann zur Frauenreferentin gewählt wurde. Ihr Koalitionspartner No Ma'am enthielt sich, damit sich die AG im Alleingang gegen die Entscheidung der hundert Frauen stellen konnte. "Paradox vor allem ist: Auf der einen Seite veröffentlichte die neue ÖH-Exekutive eine Meinungsumfrage, in welcher sie den Studierenden mehr Raum für Mitbestimmung verspricht, ignoriert aber im erstbesten Moment den direktdemokratischen Beschluss der Frauenvollversammlung", so Donjeta Krasniqi, Vorsitzende des VSStÖ Linz.

Dass im Hintergrund der ÖVP-AktionsGemeinschaft Männerbünde, wie die Kartellverbindungen Severina und Austro Danubia die Fäden ziehen, wird durch dieses Vorgehen erneut bestätigt. "Ein solches demokratie-und frauenfeindliches Verhalten beweist, dass echte Frauenförderung vor allem jetzt an der Universität Linz unerlässlich ist.", so Donjeta Krasniqi und Michaela Walch unisono.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen Linz

Donjeta Krasniqi

Vorsitzende

Tel.: +43 664 306 67 67

mailto: donjeta.krasniqi @ reflex.at

http://linz.vsstoe.at