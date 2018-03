Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Karl Schranz zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem dreifachen Weltmeister und zweifachen Weltcupsieger Karl Schranz zur Vollendung seines 75. Lebensjahres ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für dessen großartigen Einsatz für den Wintersport in Österreich dankt. "Du bist für Generationen ein sportliches Vorbild und Idol und stehst bis heute in vielen Funktionen im Zentrum des Skisports in Österreich und insbesondere in Deiner Heimat am Arlberg", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

