REMINDER: Pressekonferenz "Die EU aus Sicht österreichischer Unternehmen/KMU - Trends und Herausforderungen des europ. Semesters"

Meinungstrends zur EU und aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen in der EU und Österreich

Wien (OTS) - Am 13. November 2013 eröffnete die EU-Kommission das neue Europäische Semester, indem sie ihren Ausblick auf die wirtschaftlichen Trends der EU, inklusive Österreichs für die kommenden Monate gibt (Stichwort: wirtschaftspolitische Koordinierung in Europa). Dabei sehen sich die Länder in der EU sowie Österreich zahlreichen Herausforderungen gegenüber, z.B. im demografischen Bereich, bei der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte oder im Gesundheits- und Bildungssystem, die dringend angegangen werden müssen.

Als Rückgrat der österreichischen Wirtschaft ist es in diesem Zusammenhang interessant, wie Österreichs Unternehmen die EU-Mitgliedschaft und die aktuellen Herausforderungen bewerten. Wir laden Sie daher herzlich zur Pressekonferenz ein, auf der bestehende und exklusiv für diese Veranstaltung erhobene Umfragedaten vorgestellt werden.

Mit: Mag. Richard Kühnel, Vertreter der EU-Kommission in Österreich Dr. Harald Pitters, Pitters Trendexpert e.U.

Wann: Dienstag, 19.11.2013, 10 Uhr

Wo: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Im Rahmen der Pressekonferenz wird Harald Pitters exklusive Umfragedaten unter österreichischen KMU sowie Daten aktueller Europa-Umfragen zu diesen Themen vorstellen. Richard Kühnel wird die Ergebnisse im Hinblick auf die Maßnahmen und Empfehlungen der EU-Kommission kommentieren.

