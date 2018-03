WoogieWorks animation studio gewinnt "Fast Forward Science"-Award

Preisträger 2013 gekürt: Die besten Wissenschaftsvideos im Internet

Wien (OTS) - Wissenschaft im Dialog und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft hatten zur Produktion von fundierten und unterhaltsamen wissenschaftlichen Web-Videos aufgerufen. Über 90 Arbeiten wurden eingereicht, unter denen sich das Projekt von WoogieWorks durchsetzen konnte.

Gekürt wurden Wissenschaftsvideos über Gravitationswellen-Astronomie, attosekundenkurze Lichtblitze und ein Pro und Kontra zur Fracking-Technologie. In der Kategorie "Pro" für Forschende hat das Wiener Animationsstudio WoogieWorks gemeinsam mit dem Team um die Physiker Prof. Dr. Ferenc Krausz, Dr. Christian Hackenberger und Thorsten Naeser vom Labor für Attosekundenphysik (Max-Planck-Institut für Quantenoptik / Ludwig-Maximilians-Universität München) den ersten Platz errungen.

In ihrem Video "Vom Herzschlag zum Quantensprung" wird eindrucksvoll visualisiert, wie kurz die Zeiträume sind, mit denen die Attosekundenphysik arbeitet: So kurz, dass es möglich ist, Elektronenbewegungen zu beobachten und Einblicke in das Innenleben von Atomen zu erhalten.

Für das Team von WoogieWorks, das sich auf wissenschaftliche, medizinische und technische Animationen spezialisiert hat, eine erfolgreiche Bestätigung der geleisteten Arbeit. "Dass anspruchsvolles 3D-Artwork und das Verständnis für komplexe Sachverhalte sowohl bei unseren Kunden als auch beim Publikum hervorragend ankommen, motiviert uns für weitere Projekte", so Alexander Mehler, Firmengründer und Geschäftsführer von WoogieWorks. "Auch in Zukunft wollen wir mit eindrucksvollen Visualisierungen, sowohl in technischer als auch gestalterischer Hinsicht, für unsere Kunden punkten."

Zu den Referenzen von WoogieWorks animation studio zählen unter anderem das Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ), die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), die Universität Wien, die Technische Universität Wien (TU-Wien) und das Austrian Institute of Technology (AIT).

Original- Video-Einreichung:

http://www.youtube.com/watch?v=jX4mbH4cxC0

Version auf WoogieWorks Website:

http://www.ots.at/redirect/maxplanck

......latest news....... latest news........ Auf www.wissenschaft.de können Sie "Vom Herzschlag zum Quantensprung" auch als Video der Woche ansehen!

Link kompletter Artikel auf wissenschaft.de:

http://www.ots.at/redirect/attosekunde

