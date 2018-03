Bodennebel im gesamten Landesgebiet

Niederösterreichs Straßen heute großteils trocken bis vereinzelt nass

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Montag, 18. November, sind die Straßen in Niederösterreich großteils trocken, nur an exponierten Stellen muss mit feuchten Fahrbahnen gerechnet werden. Im gesamten Landesgebiet kann es zu Sichtbehinderungen durch Bodennebel kommen. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen + 1 Grad in Groß Gerungs und + 8 Grad in Lilienfeld.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk