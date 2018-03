NÖGKK macht müde Männer munter

13. NÖ Männergesundheitstag in Wr. Neustadt: 1 300 Besucher stürmten gesundes Angebot

St. Pölten (OTS) - Achten Männer nicht genug auf ihre Gesundheit oder ist dies nur mehr ein Klischee? Einen wichtigen Schritt in Richtung Gesundheitsvorsorge konnte "Mann" jedenfalls beim 13. NÖ Männergesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) und der Fachgruppe der Urologen in Kooperation mit den Nö. Krankenversicherungsträgern am 16. November 2013 in der Arena Nova in Wr. Neustadt setzen. Eröffnet wurde der Gesundheitstag von NÖGKK-Obmann KR Gerhard Hutter, Landesrat Ing. Maurice Androsch und Dr. Karl Diehl von der NÖ Ärztefachgruppe der Urologen.

Highlights waren die Führungen durch ein begehbares Herz. Großer Andrang herrschte in der Gesundheitsstraße mit 18 verschiedenen Stationen, die von der Blutanalyse über eine Vicardio- und Venenmessung bis zum Lungenfunktions- und Smokerlyzertest reichten. Gesundheitsprobleme, mit denen viele Männer zu kämpfen haben, standen bei Fachvorträgen im Mittelpunkt. Themen waren etwa Herzinsuffizienz und Burnout. Für Bewegungshungrige gab es verschiedene Fitness-Checks, MFT-Körperstabilisierung sowie Schnupperkurse für Entspannung und Entschleunigung. Abgerundet wurde der Gesundheitstag durch ein spannendes Bühnenprogramm sowie ein Gewinnspiel.

NÖGKK-Obmann KR Gerhard Hutter: "Wie wichtig regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind, zeigt sich immer wieder bei unseren Männer- und Frauengesundheitstagen. Deshalb investieren wir auch verstärkt in Gesundheitsförderung und Prävention. Denn der Blick in die Zukunft zeigt, dass es unumgänglich ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen: Wir werden älter, die Medizin immer besser aber auch teurer - daher brauchen wir Vorsorge, um uns einen gleichen Zugang zum Gesundheitssystem für alle auch künftig noch leisten zu können."

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at