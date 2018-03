Terminaviso: Live-Übertragung des 11. OMV European Media Summit

Live-Übertragung der Präsentation mit den OMV Vorständen Roiss, Davies, Huijskes, Floren und Leitner

Wien (OTS) - Die OMV, das integrierte und internationale Öl- und Gasunternehmen hält heuer ihren 11. OMV European Media Summit. Der OMV Vorstand, vertreten durch Gerhard Roiss, David C. Davies, Jaap Huijskes, Hans-Peter Floren und Manfred Leitner, gibt im Rahmen des European Media Summit in Wien eine ausführliche Präsentation über die Aktivitäten und Pläne der OMV. Die Präsentation wird in Englisch gehalten.

Datum: 22. November 2013

Uhrzeit: 09:00 Uhr CET

Webcast: http://webtv.braintrust.at/omv/2013-11-22/

Rückfragen & Kontakt:

OMV Media Relations



Johannes Vetter

Tel.: +43 1 40440 22729

E-Mail: johannes.vetter @ omv.com



Robert Lechner

Tel.: +43 1 40440 21472

E-Mail: robert.lechner @ omv.com