Spindelegger stellt österreichisches Kulturprogramm anlässlich des Europaratsvorsitzes vor

Von Paul Flora bis zur Ars Electronica: Reichhaltiges österreichisches Kulturprogramm in Strassburg während des österreichischen Europaratsvorsitzes.

Strassburg/Wien (OTS) - Für den sechsmonatigen österreichischen Vorsitz im Europarat (November 2013 bis Mai 2014) haben die Stadt Strassburg und das österreichische Generalkonsulat ein vielfältiges Kulturprogramm organisiert.

Bei einem Zusammentreffen mit dem Bürgermeister von Strassburg, Roland Ries, hob Vizekanzler und Außenminister Spindelegger vergangene Woche die Vielfalt und Reichhaltigkeit des gemeinsam mit der Stadt Strassburg erstellten österreichischen Kulturprogrammes hervor: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie präsent Österreich mit seinem Kulturprogramm in Strassburg sein wird. Dieses spannt von klassischen Themen bis zum aktuellen zeitgenössischen österreichischen Kunst- und Kulturschaffen einen breiten und abwechslungsreichen Bogen."

Die Kultureinrichtungen Strassburgs und der französischen Region Niederrhein erstellen gemeinsam mit dem jeweiligen Vorsitzland ein multikulturelles, buntes Kulturprogramm. Damit soll zugleich die Sichtbarkeit des Europarates und auch der diplomatischen Vertretungen der 47 Mitgliedstaaten erhöht werden.

Ebenfalls in Strassburg zu Gast ist österreichische Kulinarik. Von November bis Mai wird es in verschiedenen Strassburger Restaurants, allen voran im berühmten "Maison Kammerzell" am Platz der Kathedrale, Österreichwochen geben. Die kulturelle Auftaktveranstaltung findet im Rahmen des Musikfestivals "Voix étouffées" am 14. November mit dem "1. Frauen-Kammerorchester von Österreich" statt,

mit Werken der im Konzentrationslager Theresienstadt ermordeten Komponisten Schulhof, Haas und Goldschmidt.

Weitere Höhepunkte des insgesamt 41 Events umfassenden Kulturprogrammes sind:

Aufführung der 2. Sinfonie (Auferstehungssymphonie) von Gustav Mahler als Osterkonzert in der Kathedrale sowie ein Mozart-Benefizkonzert mit der Strassburger Philharmonie

Paul Flora Ausstellung im Museum Tomi Ungerer

Konzertabende mit dem Wiener Oberkantor Shmuel Barzilai

Jazzkonzerte

Filmfestivals mit österreichischen Filmen,

Fotoausstellung "Jude sein - being Jewish" vom Jüdischen Museum Wien

Ars Electronica/Ososphère Installationen

Schubertiade (Opera du Rhin)

Akademie Graz - Romaausstellung (Kunst und Kultur der Roma in Europa)

Stefan Zweig Schwerpunkt

