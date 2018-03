Stronach/Dietrich: Mehr Transparenz statt Tricksereien

Häupl als Hüter von Macht und Privilegien

Wien (OTS) - "Wenn Bürgermeister Häupl sich in Bezug auf die Regierungsverhandlungen vor allem ein Ende der Tricksereien wünscht, lässt dies nur einen Schluss zu: Dass seines Wissens nach bisher mit diesen gearbeitet wurde. Zwar war schon lange zu vermuten und zeigte sich angesichts der Zahlenakrobatik beim Budget, dass solche Methoden zum politischen Alltagsverständnis der SPÖ zählen dürften, dennoch ist dieses Eingeständnis schockierend in einem demokratischen Staat", stellt die geschäftsführende Klubobfrau des Team Stronach, Waltraud Dietrich, zu den Aussagen von Bürgermeister Michael Häupl in der heutigen ORF-Pressestunde fest.

Auch wenn er diese Tatsache gerne herunterspiele, sei Häupl immer noch einer der mächtigsten Politiker des Landes. Deshalb solle er in seiner Eigenschaft als Wiener Bürgermeister aber auch klar sagen, wenn er mehr Geld benötige, anstatt bei der Landeshauptleutekonferenz "kryptisch" einen aufgabenorientierten Finanzausgleich für die hochverschuldete Stadt Wien zu fordern. Schließlich würde dies auch weniger Geld für die Vielzahl der kleinen Gemeinden bedeuten, so Dietrich. "Dass bei den Wiener Beamtenpensionen sehr wohl mehr eingespart werden kann, will Häupl als Hüter der Privilegien natürlich nicht akkzeptieren. Das ist ungerecht gegenüber den tausenden Mindestpensionisten, die mit 700 Euro ihr Auskommen fristen müssen", betont die geschäftsführende Klubobfrau.

