H.P. Martin warnt vor FPÖ-Pressekonferenz: "FPÖ-Wolf will Kreide fressen"

Morgen Montag wollen H.C. Strache und EU-Abg. Mölzer weichgespülte FPÖ für EU-Wahlkampf präsentieren / H.P. Martins Wähler werden sich nicht täuschen lassen

Bregenz (OTS) - Morgen Vormittag, am Montag den 18. November 2013, will sich die FPÖ für den EU-Wahlkampf neu positionieren. Aus FPÖ-Strategiepapieren geht hervor, dass man offiziell von der bisher hetzerischen Haltung in EU-Fragen abrücken und sich moderat geben will. Damit sollen vor allem jene 500.000 Wählerinnen und Wähler umgarnt werden, die im Jahr 2009 das fraktionslose Mitglied des Europäischen Parlaments Hans-Peter Martin aus Vorarlberg gewählt und die FPÖ nach der EU-Wahlim Jahr 2004 erneut auf den vierten Platz verwiesen hatten.

Die neue FPÖ-Taktik soll mit haltlosen Vorwürfen und infamen persönlichen Unterstellungen gegen den Vorarlberger EU-Kritiker verknüpft werden.

H.P. Martin: "Die FPÖ hat in der Europa-Politik immer wieder aus Opportunismus einen Zick-Zack-Kurs eingeschlagen - mal viel zu positiv, dann radikal dagegen.

Jetzt will der FPÖ-Wolf Kreide fressen, um vernünftige Proeuropäer, die aber EU-kritisch sind, zu umgarnen. Doch in Wirklichkeit bleibt die menschenverachtende und hetzerische FPÖ-Führung unverändert. Es ist die Aufgabe verantwortungsvoller Politiker und Medien, diese strategisch geplante Wählertäuschung der FPÖ nicht durchgehen zu lassen."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Büro Dr. Martin

+43-664-201 80 37

office @ hpmartin.net