Robbie Williams exklusiv in Ö3-"Frühstück bei mir": "Ja, jetzt möchte ich Amerika erobern. Aber nicht als Sänger."

Wien (OTS) - Erstaunliches gab Robbie Williams beim exklusiven Talk für Ö3-"Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl preis: Bis dato hat der Popstar ja immer gesagt, er möchte in Amerika unbehelligt leben und deshalb dort keine Karriere starten. Jetzt hat der Entertainer wohl seine Meinung geändert. Bei dem zweistündigen Interview im noblen Londoner "Savoy" Hotel für Ö3-"Frühstück bei mir" sagte er: "Ich denke heute anders. Ich möchte etwas in Amerika machen. Vielleicht kommt eine Fernsehshow, ein Film oder ein Musical. Die Lage hat sich verändert, seit meine Tochter da ist und ich gesettelter bin." Nur in seinem angestammten Beruf möchte der Sänger nicht arbeiten: "Weil ich genug um die Ohren habe mit Europa, Australien und Asien. Ich habe keine Lust dort ein Album herauszubringen, keine Lust auf Promotion in Amerika oder auf eine Konzerttour dort. Dazu wäre ich dann doch zu faul. Aber ein anderes Feld und dort herumspielen wäre toll."

Außerdem gab Williams zu, den "wirklich bösen, bösen" Drogen jetzt endlich abgeschworen zu haben. Und den anderen? "Die kann ich nehmen oder auch nicht." In jedem Fall betonte er seine Suchtpersönlichkeit:

"Ich bin süchtig nach allem, das verändern kann, wie ich mich fühle. Fernsehen, Drogen, Essen, Frauen, Freundschaft, der Computer, das Internet, Kleidung, Bücher, Leben, ich bin einfach danach süchtig, süchtig zu sein." Wie seine aktuelle Droge heisst? "Ich spiel gerade ein Spiel, das heißt Eight Ball Pool im Internet. Und ich bin gerade süchtig nach Schlafen. Ich bin in einem guten Schlafrhythmus, eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben seit ich aus der Schule bin"

Robbie Williams enthüllte erstmals, dass viele Mitglieder seiner Familie zu Drogen gegriffen haben - deshalb würde es ihn auch nicht schockieren, wenn es seine Tochter Teddy eines Tages täte. "Wenn sie Drogen nehmen will, so what? Ich hab keine Angst davor. Wir werden dann mit ihr darüber reden. Jeder tut es doch. Ihre Mutter hat es getan. Ich hab es getan. Mein Schwager auch. Und meine Mutter. Jeder hat in irgendeiner Art und Weise Alkohol oder Drogen genommen. Und sie sind nicht alle so geendet wie ich.

Williams, der im Februar 40 wird, will bis zu seinem 50. Geburtstag noch dreimal auf Welt-Tournee gehen: "Danach wird das mein Körper einfach nicht mehr aushalten. Weil er schon während dieser Tour zusammengebrochen ist. Der Rücken. Die Knie. Die Leiste, alles war kaputt. Also ich werde hart arbeiten und mir mein Herz aus dem Leib singen für die nächsten 10 Jahren . Und danach? Wir werden sehen. Vielleicht bin ich auch süchtig nach dem Popbusiness. Wahrscheinlich werden wir wieder hier sitzen wenn ich 60 bin, und ich hör schon die Frage: wo siehst du dich mit 70?"

Weitere Interviewpassagen aus Ö3-"Frühstück bei mir" mit Robbie Willams:

Über das Jahr 2001, als "Swing when you're winnig" erschien und seine Wandlung:

Ich denke, ich war damals ungeheuer dünn. Und ich war unglaublich dünn, weil ich so unglaublich deprimiert war. Es war eine sehr depressive Zeit für mich. Unglücklicherweise sehe ich am besten aus wenn ich am depressivsten bin. Damals stand ich eben in diesem grellen Scheinwerferlicht - ich war die Beute, und die Medien waren die Jäger. Es war unerträglich damals. Heute suchen sie mich nicht mehr. Sie sind weitergezogen, zu neuer Beute - zu Miley Cyrus, Adele, Justin Bieber. Aber 2001 ist folgendes passiert: ich hab es bis ganz nach oben geschafft. Und da sollte ich jetzt sagen: 'Ich bin glücklich und es macht mich dankbar. Jetzt bin ich ein ausgeglichener Mensch, weil Erfolg großartig ist.' Aber ich war einfach nur verwirrt, weil ich wirklich unglücklich war, und es bei mir genau das Gegenteil bewirkt hat. Aber ich bin damals einfach immer hinaufgefallen. Alles, was ich angegriffen habe, hat sich in Gold verwandelt -sich einfach toll verkauft. Und gemeinsam mit dieser großen Traurigkeit war dieser riesige Erfolg, und ich hab versucht, die beiden zu vereinen und das alles zu verstehen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich da herausgefunden hab. Die Person, die ich heute bin, ist also weniger deprimiert, zufriedener, glücklicher, ausgeglichener, sie jammert nicht soviel herum. Einfach allgemein glücklicher und erfüllt.

Über Drogen:

Also, du nimmst Drogen nicht, weil sie nur Scheiße sind. Sie machen eben süchtig. Und das bringt dich in Schwierigkeiten. Und ich habe viele gute Zeiten erlebt - nicht lange eigentlich, weil ich schnell ausgebrannt bin. Aber eine Zeit lang haben die Hochs die Tiefs aufgewogen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Das ist zu anstrengend.

Ich bin nicht so unüberlegt heute. Ich würde sagen, ich bin jetzt wirklich auf dem Weg zu einem Ort, der "Mäßigung" heißt. Aber ich wehre mich mit Händen und Füssen auf dem Weg dorthin, das wird mich wohl ins Grab bringen. Ich bin eben noch immer ein kleiner Wahnsinniger, der sich zudröhnen will. Aber ich bin eben auch ein Papa, und meine Tochter verdient etwas Besseres.

Über sein Burn Out und Berühmtheit:

Du wirst einfach verrückt, wenn du so berühmt bist. Es ist einfach eine Ansammlung von dummen Dingen. Ein Licht, das auf dich leuchtet, das ist scheißunheimlich. Du siehst Dein Leben wie im Spiegelkabinett. Alles ist verzerrt. Die Reaktionen der Leute dir gegenüber sind verzerrt. Es wird dir ausgerichtet, dass du ein Mistkerl bist. Ach so, ich bin also ein Mistkerl. Dann wird dir gesagt, dass Du ein Gott bist. Ach so, ich bin ein Gott! Du wirst mit Kokain abgefüllt. Du trinkst das. Deine Familie dreht durch. Du hast dieses Mädchen, mit der du Sex hattest, die eine Geschichte über Dich verkauft hat und du kannst einfach nicht mehr vertrauen. Und es summiert sich alles. Aber wen kümmert's? Es ist passiert, und es passiert doch jedem. Ich glaube jeder, der nach dem Rampenlicht sucht, aus welchem Grund auch immer, ist keine sehr runde Persönlichkeit. Da ist eine Bedürftigkeit da. Eine Empfindlichkeit. Ich war immer eine sehr sensible Persönlichkeit. Dinge gehen mir näher als dem Durchschnitt.

Über sein Familienleben:

Ich bin mir sicher, dass mir mein derzeitiges Leben irgendwann langweilig wird. Genau dafür gibt es ja die Midlife-Crisis. Ich bin mir sicher, dass mich so etwas erwartet. Also Paparazzis: macht euch bereit für das Foto von mir und zwei Stripperinnen auf dem Rücksitz eines Ferrari in circa sechs Jahren. Ich bin eigentlich süchtig danach zufrieden zu sein. Ich muss nicht da hinausgehen und alles zunichte machen, die gute Arbeit, die ich gemacht habe, oder das Glück, das ich gefunden habe. Ich würde die Behauptung wagen, dass ich in diesem Modus bleibe bis ich sterbe.

Über seine Ehefrau Ayda:

Ich habe eigentlich nur gearbeitet habe, seit ich 16 war. Ich hab Album nach Album nach Album herausgebracht. Jedes Jahr derselbe Trott. Album - Promo - Tour - Album - Promo - Tour-Girl - Girl - Sex - Sex - Koks - Koks - Girl - Girl. Es gab keine Zeit für eine Beziehung. Und ich war nicht fähig eine zu führen, auch wenn ich eine wollte. Und dann bin ich älter geworden, hab mir eine Auszeit genommen und habe diese wunderbare Person getroffen. Der ich vertraue. Die mich zum Lachen bringt. Die ein warmes Herz hat. Die mich nie langweilt und die ich nie langweile. Und sie findet mich auch großartig! Und sie ist wirklich ehrlich.

Über Treue:

Ich hab seit 13 Jahren nichts mehr getrunken. Ich glaube, dass wenn Du beim Alkohol einmal wieder die Tür aufmachst, dann gibt es kein Halten mehr. Ich bin jedenfalls nie in einer brenzligen Situation, wo ich mir Sorgen machen müsste. Klar, Du kannst mit dem Feuer spielen. Aber keiner zwingt dich dazu. Komischerweise: seit ich mit dem Koks aufgehört habe, begegnet es mir auch nicht . Und seit ich verheiratet bin, gibt es keine Sexhäschen mehr, die vor mir das Höschen runterziehen.

Über seine Vaterrolle:

Ich weiß, wie ich meine Eltern für bestimmte Dinge verantwortlich mache. Und es ist immer sehr einfach auf andere Leute zeigen zu können, bevor man dann selber die Verantwortung übernehmen muss. Und es macht mir Angst, weil ich eigentlich nur fernsehen will. Und um vier Uhr früh ins Bett gehen. Und um zwei am Nachmittag aufwachen. Das bin ich nun mal. Aber ich habe herausgefunden, dass in mir auch der Papa steckt, der verantwortungsbewusst ist und der es wirklich genießt, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Und sie ist so toll. Sie ist so cool. Und lieb und lustig. Und schön. Und gescheit.

Ich bin ein Papa, der anpackt. Ich wechsle Windeln. Ich füttere sie. Ich kümmere mich ums Bäuerchen. Ich mache das Bad. Ich bring sie ins Bett. Und ich geh spazieren mit ihr. Aber ich stehe nicht auf in der Nacht, wenn sie weint.

Über seinen Alltag:

Ich wollte mich immer als der Typ von Nebenan gesehen werden. Als ein Mann zum Angreifen. Vor drei Wochen hab ich mir ein Gemüse im Kühlschrank angeschaut. Und ich wusste nicht, was es war. Es war eine Gurke! Also, ich bin wirklich ziemlich daneben. Und da hab ich erkannt, dass ich wohl ein wenig irre bin und dass ich mich verändert habe. Denn wenn du nicht mehr weißt wie eine Gurke aussieht hast du ein Problem.

Über seine Diät:

Für die längste Zeit hab ich nur Frühstück gegessen, und sonst nix. Circa sechs Wochen lang jetzt. Und ich hab etwa sieben, acht Kilos abgenommen. Kommenden Februar werde ich 40. Und ich möchte den Februar erleben, 40 werden und in guter Form sein. Ich habe das als fixe Idee, sodass ich dann wirklich sagen kann: 'Ja, es ist total in Ordnung 40 zu werden. Macht euch keine Sorgen!' Weil ich könnte ohne weiteres der 200-Kilo-Typ sein. Wenn es nicht diesen Druck der Medien gäbe, dann hätt ich wahrscheinlich schon verstopfte Arterien.

Über den 40. Geburtstag:

Ich bin einfach misstrauisch. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Es ist ein Alter, das einmal sehr alt war als ich sehr jung war. Und es war ein Alter, das nie mein Alter sein würde, weil es zwanzig, dreißig Jahre weit weg war. Und jetzt steht der Vierziger vor meiner Tür. Aber ich messe meine Karriere auch an der eines Fußballers. Und ich werde nie mehr ein A-Liga-Fußballer sein - was traurig ist. Und die gehen in meinem Alter auch in Pension. Also kann ich mein Alter an nichts mehr messen. Schau, alle Altersgenossen sind Fußballer und gehen jetzt in Pension.

Über seine Glücksquote derzeit:

Ich bin näher am Orgasmus als am Selbstmord. Auf einer Skala von 1 bis 100 auf 98 vielleicht sogar 99. Vielleicht liegt es ja in meinen Genen, dass ich eine depressive Persönlichkeit bin. Aber wenn Du durch bist, und du wieder Kopf über Wasser hast, dann schätzt du es viel mehr als jemand, der nie an einem dunklen Ort war. Ich bin den 90ern, Mam.

Das Ö3-"Frühstück bei mir" mit Robbie Williams ist als Podcast abrufbar - in der Orginialversion und in der synchronisierten Fassung - alle Infos unter oe3.ORF.at.(hb)

