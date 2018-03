Wiener Linien: Fahrgastbeirat sucht neue Mitglieder

Bewerbungsfrist für interessierte KandidatInnen läuft bis Jahresende

Wien (OTS) - Seit nunmehr fast zehn Jahren ist der Fahrgastbeirat der Wiener Linien als unabhängig beratendes Organ aktiv. Der 16-köpfige Fahrgastbeirat greift Ideen und Anregungen der Fahrgäste auf, um sie gemeinsam mit den Wiener Linien umzusetzen. Jetzt werden für die nächste, vierjährige Arbeitsperiode acht neue Mitglieder gesucht. Die Bewerbungsfrist läuft bis 31. Dezember 2013.

Der Fahrgastbeirat ist Sprachrohr der Fahrgäste an die Wiener Linien. Er nimmt sich der großen und kleinen Anliegen der KundInnen an und gibt diese an das Unternehmen weiter. Für die Wiener Linien spielen Rückmeldungen der Fahrgäste und des Fahrgastbeirats eine wichtige Rolle, um die hohe Qualität des Wiener Öffi-Netzes halten und weiter ausbauen zu können. So gehen beispielsweise eine Reihe von Verbesserungen im Nachtautobusnetz, die Freigabe der Fahrradmitnahme am Samstag und der rasche Ausbau der Countdown-Anzeigen bei den Bus-und Bim-Haltestellen auf Anregungen der FahrgastvertreterInnen zurück.

Acht neue Fahrgastbeiräte gesucht

Nach dem Ende der Bewerbungsfrist am 31. Dezember 2013 folgt Anfang 2014 das Auswahlverfahren der KandidatInnen. Aus allen BewerberInnen werden von einem unabhängigen Institut die acht neuen Fahrgastbeiräte ausgewählt. Im Frühjahr 2014 wird dann planmäßig die Hälfte der jetzigen Mitglieder des Fahrgastbeirates gemeinsam mit den neuen Mitgliedern ihre nächste vierjährige Arbeitsperiode antreten. Den Vorsitz im Fahrgastbeirat führt Univ. Prof. DI Dr. Hermann Knoflacher.

Die Unterlagen stehen ab Sonntag, den 17. November, auf der Homepage der Wiener Linien www.wienerlinien.at zum Download bereit. Die Bewerbungsunterlagen können aber auch telefonisch unter (01)/7909-100 angefordert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH und Co KG

Kommunikation

Tel.: 0664/884 82 237 Journaldienst für JournalistInnen

www.wienerlinien.at