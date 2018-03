ORF III am Montag: Bundespräsident Fischer im Gespräch anlässlich 95 Jahre Republik Österreich

Außerdem: Dokus über hartes Profitänzer-Business und den Rechtsstreit nicaraguanischer Plantagenarbeiter gegen US-Konzern

Wien (OTS) - 95 Jahre Republik Österreich: Im November 1918 entstand aus der k.u.k.-Monarchie unsere heutige Staatsform, die auf fast ein Jahrhundert bewegter Geschichte zurückblicken kann. Aus diesem Anlass beehrte Bundespräsident Heinz Fischer die "Wiener Vorlesungen" die ORF III am Montag, dem 18. November 2013, um 20.15 Uhr überträgt. Der ORF-III-Hauptabend startet um 20.15 Uhr mit der preisgekrönten dänischen Dokumentation "Ballroomdancer: Der Weg an die Spitze", die das harte Profitänzer-Business beleuchtet. Dokumentarisch geht es auch anschließend weiter, wenn der Doku-Doppelpack "Bananas!" und "Big Boys Gone Bananas!" auf dem Programm steht. Die beiden Filme des renommierten schwedischen Regisseurs Frederik Gertten behandeln die Machenschaften der nicaraguanischen Bananenindustrie und den juristischen Kampf zwischen David und Goliath, respektive Plantagenarbeiter contra US-Konzern Dole Food Company in Teil eins bzw. Konzern contra Filmemacher in Teil zwei.

Die Sendungen im chronologischen Überblick:

Doku.Zeit: "Ballroomdancer: Der Weg an die Spitze" (20.15 Uhr)

Im Mittelpunkt der mehrfach preisgekrönten dänischen Dokumentation über das harte Leben als Profitänzer steht der 34-jährige Slavik, ehemals Weltmeister im Lateinamerikanischen Tanz. Mit seiner neuen, zehn Jahre jüngeren Tanzpartnerin und Freundin Anna plant er ein letztes großes Comeback. Dabei stehen ihm sein alternder Körper und sein launenhaftes Temperament immer wieder im Weg. Bei seinem Versuch ein weiteres, letztes Mal den Thron zu besteigen, riskiert Slavik alles.

"Wiener Vorlesungen: 95 Jahre Republik Österreich - Bundespräsident Heinz Fischer im Gespräch" (21.50 Uhr)

Zum 95-jährigen Jubiläum der Republikgründung beehrte Bundespräsident Heinz Fischer die "Wiener Vorlesungen". Das Gespräch mit Hubert Christian Ehalt behandelt eine österreichische Erfolgsgeschichte -mit retardierenden Momenten -, die aus dem "Staat, den keiner wollte", ein Gemeinwesen mit selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern und eine funktionierende Demokratie gemacht hat.

DokuMente: "Bananas!" und "Big Boys Gone Bananas!" (23.00 Uhr und 0.35 Uhr)

Mit "Bananas!" zeigt ORF III die inzwischen legendäre Dokumentation über ein Gerichtsverfahren, das nach und nach die Abgründe der globalen Nahrungsmittelpolitik ans Tageslicht brachte:

Plantagenarbeiter Nicaraguas im Rechtsstreit gegen die Dole Food Company. Nutzt der US-Konzern verbotene Pestizide, die für Generationen von unfruchtbaren und kranken Arbeiterinnen und Arbeitern verantwortlich zeichnen? Schwedens herausragender Dokumentarist Fredrik Gertten folgte einem ungewissen Pfad von ungewissen Fakten: Schockierende Enthüllung oder ungerechtfertigte Denunziation? Der Großkonzern jedenfalls klagte den Filmemacher stante pede. Um 00.35 Uhr steht mit "Big Boys Gone Bananas!" aus dem Jahr 2011 Gerttens zweite Produktion zum Thema auf dem Programm, die zeigt, was nach der Ausstrahlung der umstrittenen Dokumentation "Bananas!" 2009 passierte: der Kampf David gegen Goliath.

