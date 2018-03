Neue ORF-III-Kurzdoku-Reihe "Denkmalschutz in Österreich"

TV-Kooperationsprojekt mit BMUKK ab 19. November in "Kultur heute"

Wien (OTS) - Österreich verfügt über zahlreiche Denkmäler und UNESCO-Weltkulturerbestätten, die zwar täglich im Blickfeld Tausender Österreicher/innen sind, doch selten in allen Dimensionen wahrgenommen werden. ORF III Kultur und Information nimmt sich nun des Denkmalreichtums der Republik in der neuen Beitragsreihe "Denkmalschutz in Österreich" an. In Kooperation mit dem BMUKK entstand im Rahmen des Bildungsmedienabkommens die neue Serie, die ORF III ab 19. November 2013 zweimal wöchentlich im Rahmen von "Kultur Heute" - werktäglich um 20.00 Uhr - ausstrahlt. Die Reihe setzt sich aus 40 Beiträgen zu je vier Minuten zusammen. Jeden Dienstag und Donnerstag nehmen prominente Persönlichkeiten das Publikum mit auf eine Reise zu den Denkmalschätzen Österreichs, u. a. Autor Gerhard Tötschinger, ORF-III-Museumsexperte Karl Hohenlohe, die Kulturexperten Heinz Sichrovsky, Barbara Rett und Martin Traxl, weiters die ORF-III-Moderatoren Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher, die Direktorin des Jüdischen Museums Wien Danielle Spera oder auch Dorotheum-Geschäftsführer Martin Böhm. Die Kurzfilme werden auch als Material zur Unterrichtsgestaltung an österreichischen Schulen zur Verfügung stehen.

Sektionschef Dr. Michael P. Franz, BMUKK: "Denkmalschutz und Weltkulturerbe bilden für uns Quellen der Lebensqualität und Antrieb für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Außerdem sind sie wichtige Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mit dieser Reihe wird die lebendige Vielfalt hinter den Begriffen 'Denkmale' und 'Weltkulturerbestätten' sichtbar und man erkennt, welchen Nutzen die Menschen in unserem Land, aber auch unsere Besucherinnen und Besucher davon haben können."

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: "Der sorgsame Umgang mit der Vergangenheit ist ein wesentlicher Bestandteil der ORF-III-Programmidentität - egal ob im Bereich Zeitgeschichte, wo wir in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Akzente gesetzt haben, oder auch im Themenfeld der Galerien und Museen, denen wir auf ORF III eine wichtige Bühne bieten. Es freut mich daher besonders, dass es uns in Zusammenarbeit mit dem BMUKK gelungen ist, prominente Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur für dieses gemeinsame Projekt zu gewinnen und so auch die Wichtigkeit des Themas Denkmalschutz und -erhaltung einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen."

Vielfältigkeit und Bedeutung österreichischer Kulturgüter veranschaulichen

Eine der Aufgaben im Bereich Denkmalschutz und UNESCO-Weltkulturerbe ist die Vermittlungsarbeit. Mit den Beiträgen in der neuen ORF-III-Serie soll die Vielfältigkeit der national und international geschützten Kulturgüter im ganzen Land veranschaulicht werden. Der Bogen spannt sich von einem schicken Geschäftslokal in einem ehemaligen Theater in Wien, der anspruchsvollen Wandmalereirestaurierung in einer burgenländischen Pfarrkirche über eine Vorarlberger Textilfabrik mit komplett neuem Nutzungsmix sowie das Steinhaus von Günther Domenig in Kärnten als Beispiel für eine Unterschutzstellung zeitgenössischer Architektur, bis hin zu prähistorischen Pfahlbauten in Kärnten oder dem aus dem Dornröschenschlaf erweckten Ortskern in Hallein und dem neugestalteten Hauptbahnhof in Salzburg.

Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die sich für Erhaltung, Renovierung, Restaurierung und Revitalisierung der Denkmäler und Weltkulturerbestätten engagieren. Sie zeichnen viele Eigenschaften aus: historisches Interesse, Verantwortungsbewusstsein, persönlicher Einsatz und handwerkliches Know-how. Enthusiasmus und Freude prägen die entsprechenden Projekte. Wichtig ist, dass Denkmalschutz und Weltkulturerbe als Ressource für Lebensqualität und nachhaltige regionale bzw. wirtschaftliche Entwicklung verständlich werden.

Die ersten zehn Ausstrahlungstermine:

Dienstag, 19. November 2013

Weltkulturerbe Schönbrunn (Wien), präsentiert von Barbara Rett

Donnerstag, 21. November 2013)

Ossiach, Steinhaus Günther Domenig (Kärnten), präsentiert von Peter Fässlacher

Dienstag, 26. November 2013

Kapuzinergruft (Wien), präsentiert von Karl Hohenlohe

Donnerstag, 28. November 2013

Kulturlandschaft Fertö / Neusiedler See (Burgenland), präsentiert von Heinz Sichrovsky

Dienstag, 3. Dezember 2013

Weltkulturerbe Wien Zentrum (Wien), präsentiert von Danielle Spera

Donnerstag, 5. Dezember 2013

Donaulimes Wallsee (Wien), präsentiert von Gerhard Tötschinger

Dienstag, 10. Dezember 2013

Kulturlandschaft Wachau (Niederösterreich), präsentiert von Ani Gülgün-Mayr

Donnerstag, 12. Dezember 2013

Art & Style, Annagasse (Wien), präsentiert von Barbara Rett

Dienstag, 17. Dezember 2013

Stift Altenberg (Niederösterreich), präsentiert von Heinz Sichrovsky

Donnerstag, 19. Dezember 2013

Kartause Mauerbach (Niederösterreich), präsentiert von Gerhard Tötschinger

Die weiteren Denkmale und Welterbestätten im Überblick:

-- Jabing, Szabohaus (Burgenland)

-- Mariasdorf, Evangelische Turmschulen (Burgenland)

-- Parndorf, Katholische Pfarrkirche Sankt Ladislaus (Burgenland)

-- Damtschach, Schloss und Park (Kärnten)

-- Gmünd, historisches Stadtzentrum (Kärnten)

-- Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen (Kärnten, Oberösterreich)

-- Payerbach, Landhaus Khuner von Adolf Loos (Niederösterreich)

-- Schloss Ernstbrunn (Niederösterreich)

-- Semmeringeisenbahn (Niederösterreich, Steiermark)

-- Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen (Oberösterreich)

-- Gmunden, Raddampfer Gisela (Oberösterreich)

-- Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (Oberösterreich)

-- Stadt Salzburg (Salzburg) -- Hallein, Schöndorfer Platz (Salzburg) -- Salzburg Hauptbahnhof (Salzburg) -- Stadt Salzburg, Historisches Zentrum (Salzburg) -- Graz, Stadtpark (Steiermark) -- St. Georgen ob Judenburg, Rauchstubenhaus (Steiermark) -- Greisdorf, Glasofen (Steiermark) -- Stadt Graz, Historisches Zentrum und Schloss Eggenberg (Steiermark) -- Innsbruck, Nordkettenbahn (Tirol) -- Rattenberg (Tirol) -- Faggen bei Landeck (Tirol) -- Korea Kulturhaus (Wien) -- Schule, Schäffergasse 3 in Wien (Wien) -- Bewegliches Denkmal: Sammlung Leopold (Wien) -- Bürs, ehemalige Textilfabrik Lünersee (Vorarlberg) -- Hohenems, Ensemble (Vorarlberg) -- Lustenau, Rathaus (Vorarlberg) -- Sulz, Gastwirtschaft "Freihof" (Vorarlberg)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at