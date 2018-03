KURIER: Kanzler und Vizekanzler kündigen Reformen an

Änderungen bei Verwaltung, ÖIAG und Luxuspensionen

Wien (OTS) - 18 Milliarden Euro will die Regierung in den kommenden fünf Jahren einsparen. Erste Pläne dafür werden nun konkret: Im KURIER-Interview kündigen Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger Reformschritte an. Schon am Dienstag sollen Reformen beim Lehrerdienstrecht und bei Pensionsprivilegien im Ministerrat beschlossen werden. Tags zuvor will Spindelegger den Lehrern erneut ein Angebot machen: "Wir kommen der Gewerkschaft noch einmal entgegen."

Beide betonen, das Ausmaß des Budgetlochs vor der Wahl nicht gekannt zu haben. Kanzler Faymann kündigt zudem Reformen in der Verwaltung an, Vizekanzler Spindelegger Änderungen bei der ÖIAG: "Ich möchte eine neue Beteiligungsholding."

